Khi thực sự thoải mái, hưng phấn, bạn sẽ dễ dàng thụ thai. Đặc biệt hơn, đứa trẻ được sinh ra trong trạng thái hưng phấn sẽ là đứa trẻ thông minh. Trang Parents đưa tin, nhà giáo dục tình dục Lou Paget, tác giả của "Hot Mamas: The Ultimate Guide To Staying Sexy Throughout Your Pregnancy And The Months Beyond" nhận định, đứa trẻ sinh ra có khỏe mạnh, thông minh hay không phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của thời điểm quan hệ tình dục dẫn đến thụ thai.

BS Brett Worly (Chuyên gia về rối loạn chức năng tình dục tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Ohio ở Columbus) cũng cho biết thêm, sự thân mật giúp mang lại cảm giác hạnh phúc, khoái cảm, gần gũi và điều này không chỉ giúp khả năng thụ thai cao mà còn quyết định bước đầu sự phát triển của trẻ.

Nguyên nhân được giới chuyên gia nhận định, sự thăng hoa trong cảm xúc giúp bạn dễ dàng có thai hơn. Khi cảm xúc lên cao trào, ở nam giới, cực khoái sẽ kích thích đẩy tinh dịch giàu tinh trùng vào sâu trong âm đạo và tiếp xúc trực tiếp với tử cung của người phụ nữ. Hiện tượng này được gọi là xuất tinh, khởi đầu cho việc tinh trùng bơi đi tìm gặp trứng. Lúc này, khi người phụ nữ "lên đỉnh" sẽ hỗ trợ thêm cho quá trình thụ thai. Khi người vợ đạt cực khoái sẽ làm cho khoang tử cung co lại tạo ra áp suất thấp có tác dụng hỗ trợ tinh trùng tiến nhanh vào cổ tử cung. Vì vậy, nếu thoải mái và thư giãn tự nhiên trong "chuyện ấy", cơ hội mang thai của bạn sẽ cao hơn, là tiền đề cho một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh.

Hiện nay, vô sinh hiếm muộn luôn là vấn đề khiến bất cứ ai đang mong muốn làm cha làm mẹ phải đau đầu. Trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn. Theo số liệu từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào năm 2018, khoảng 10 năm về trước, trung tâm chỉ tiếp nhận 2-3 cặp vợ chồng mỗi ngày gặp các vấn đề vô sinh hiếm muộn thì chỉ đến năm 2015, con số này đã tăng lên gấp 20 lần.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội đã tiến hành một cuộc khảo sát nghiên cứu năm 2015 trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15- 49) ở 8 tỉnh thành đại diện cho 8 vùng sinh thái ở nước ta. Kết quả khảo sát rút ra kết luận, con số trên thực sự là hồi chuông báo động về tình trạng vô sinh tại Việt Nam.

Giới chuyên gia nhận định, khi cặp vợ chồng chung sống với nhau trên 1 năm và quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng bất cứ phương pháp tránh thai nào nhưng mãi vẫn chưa thụ thai thì được gọi là vô sinh hiếm muộn. Khi rơi vào hoàn cảnh này, thông thường người ta hay đổ lỗi cho người vợ. Tuy nhiên, nguyên nhân vô sinh do phụ nữ chỉ chiếm 30-40%, còn lại là nam giới chiếm 15-30% và 10% được xác định không rõ nguyên nhân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó có con, vô sinh hiếm muộn thường gặp nhưng thường bị bỏ qua là căng thẳng.

Căng thẳng khi làm "chuyện ấy"

Giới chuyên gia từ lâu đã có chung nhận định, đứa trẻ sinh ra trong trạng thái hưng phấn là đứa trẻ thông minh. Nói như vậy để thấy, tâm trạng của cặp đôi không được thoải mái khi làm "chuyện ấy" sẽ gây khó khăn cho việc có con.

Căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tác động tiêu cực đến khả năng mang thai. Căng thẳng cản trở chức năng vùng dưới đồi, kiểm soát tuyến yên. Đây là bộ phận điều hòa tuyến thượng thận, tuyến giáp và buồng trứng. Từ đó nó sẽ gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, giảm khả năng thụ thai.

Do đó, bắt đầu nhập cuộc vui, mỗi cặp đôi muốn nhanh có con đều cần giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể, tập trung cao độ vào việc âu yếm, yêu thương bạn đời thay vì trong đầu chỉ vẩn vơ nghĩ nhiều chuyện bận rộn hàng ngày, công việc, nghĩ liệu sau cuộc "yêu" mình có thụ thai hay không… Tạo một tâm lý thoải mái, không lo nghĩ, lắng nghe đối phương và nâng niu nhau, cảm thấy thực sự hưng phấn, thích thú khi làm "chuyện ấy" là điều đầu tiên, là chìa khóa quan trọng nhất giúp bạn thụ thai thành công, tiền đề cho một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh chào đời.

Một số nguyên nhân khác dễ tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn:

Cơ thể quá béo hoặc quá gầy

Việc quá béo hay quá gầy đều có ảnh hưởng nhất định đến cơ hội thụ thai của bạn. Nếu bạn bị suy dinh dưỡng, khả năng rụng trứng sẽ không tốt. Còn nếu bạn thừa cân, béo phì, điều này cũng cản trở khả năng sinh sản của bạn.

TS William Schlaff (phụ trách khoa sản và Phụ khoa, Cao đẳng Y Jefferson, Đại học Thomas Jefferson, Philadelphia) cho biết, chị em càng thừa nhiều cân thì chức năng buồng trứng càng suy giảm. Một nghiên cứu vào năm 2009 nhận định, nếu béo phì từ lúc 18 tuổi thì chị em dễ bị hội chứng buồng trứng đa nang , dẫn đến khó thụ thai.

Trong khi đó những chị em quá gầy sẽ có chỉ số BMI quá thấp, gây thiếu hormone leptin – giúp kiểm soát cảm giác đói và no. Nghiên cứu của Đại học Harvard vào năm 2009 cho thấy, thiếu leptin dẫn đến tình trạng kinh nguyệt không đều, từ đó cũng khiến chị em khó mang thai hơn.

Do đó, nếu bạn đang trong tình trạng quá béo thì cần giảm bớt cân nặng, hoặc quá gầy thì cần tăng cân thêm một chút, điều chỉnh kịp thời thì cơ hội tìm được con sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngủ ít

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều cặp vợ chồng do quá bận rộn với công việc mà thường xuyên ngủ ít. Điều này cũng dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho quá trinhfthuj thai.

Thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, hệ miễn dịch suy yếu, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tác động tiêu cực đến chu kỳ sinh sản ở cả nam và nữ.

Theo Health, thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, hệ miễn dịch suy yếu, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tác động tiêu cực đến chu kỳ sinh sản ở cả nam và nữ. Đặc biệt, nhiễm trùng có thể phát triển thành sốt và nhiệt độ quá cao có thể làm hỏng tinh trùng. Trong khi ở phụ nữ, tình trạng thiếu ngủ khiến họ lo lắng, căng thẳng, từ đó dẫn đến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Vì vậy, để sớm có con, cả vợ cả chồng cần phải đảm bảo sinh hoạt, làm việc và ăn uống đầy đủ, đặc biệt đặt lịch ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc.

Tiếp xúc nhiều hóa chất độc hại

Cuộc sống đô thị hóa tăng mạnh ở nước ta nhiều năm trở lại đây kéo theo ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước… ở nhiều nơi. Dù muốn hay không, bạn cũng bất đắc dĩ tiếp xúc với hóa chất độc hại dù ít dù nhiều. Các chất độc môi trường gây hại cả nam và nữ. Tiếp xúc nhiều với hóa chất, thuốc trừ sâu, khói thuốc lá, nhựa, bao bì thực phẩm, thậm chí các sản phẩm chăm sóc cá nhân như dầu gội, mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung, sức khỏe sinh sản nói riêng.

Trong trường hợp này, các cặp vợ chồng cần cảnh giác thường xuyên, cẩn thận đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài đường, ở nơi công cộng, tránh khói bụi và khói thuốc lá, sử dụng các sản phẩm dầu gội, mỹ phẩm… thân thiện, phù hợp bản thân theo sự tư vấn của chuyên gia, bác sĩ.

Quan hệ tình dục quá nhiều hoặc quá ít

Khi quan hệ tình dục quá nhiều, mặc dù không làm giảm số lượng tinh trùng nhưng có thể khiến nam giới mệt mỏi, chóng mặt, đi tiểu thường xuyên. "Yêu" quá nhiều cũng có thể khiến hai người mất hưng phấn vào ngày rụng trứng, từ đó làm mất cơ hội thụ thai.

Ngược lại, lười "yêu", chỉ quan hệ trong thời gian rụng trứng cũng không hẳn là cách tốt nhất để dễ dàng thụ thai. Nhiều cặp đôi chỉ chọn đúng ngày rụng trứng để quan hệ. Nhưng thực tế, thời điểm rụng trứng ở mỗi chị em khác nhau và bạn có thể canh sai ngày.

Giải pháp chô bạn là nên quan hệ tình dục thường xuyên và có chừng mực, trong tâm trạng hưng phấn, thực sự muốn yêu chiều bạn đời sẽ giúp tăng khả năng thụ thai, thay vì làm một cách ép buộc, cưỡng cầu.

