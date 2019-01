Đi ăn buffet, hãy tránh những thực phẩm dưới đây

Khi đứng trước một quầy buffet (thức ăn tự chọn) bạn thường bị choáng ngợp với số lượng đồ ăn và thông thường bạn sẽ cố gắng ăn nhiều món nhất có thể.

Tuy nhiên, tạp chí Reader's Digest của Mỹ và website Mashed.com vừa tiết lộ danh sách các thực phẩm bạn nên hạn chế ăn trong những bữa tiệc tự chọn, bởi nó không hề có lợi cho cơ thể chúng ta.

TS-BS Lauri Wright, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và ăn kiêng (Mỹ), đã nói rằng tâm lý đứng trước rất nhiều đồ ăn sẽ khiến bạn ăn rất nhiều, điều này không những phá vỡ chế độ ăn uống khoa học mà còn đi kèm nhiều nguy cơ mắc bệnh cho dù bạn ăn bất kỳ loại thực phẩm nào.

Shelley Feist, Giám đốc điều hành của Hiệp hội đối tác giáo dục an toàn thực phẩm, cũng cho rằng thực phẩm ở quầy buffet này chưa chắc được xử lý đúng cách và chế biến dinh dưỡng như ở gia đình bạn.

Ông đưa ra ví dụ như món súp nấm hoặc sushi đang được giữ nóng hoặc đông lạnh ở 4-60 độ C - đây là khoảng nhiệt vi khuẩn phát triển rất nhanh. Do đó để tránh được các rủi ro trong ăn uống, hãy chú ý các thực phẩm sau:

Rửa tay thật sạch và không sử dụng thực phẩm khi những người bị ho hoặc hắt hơi gần đó.

Bạn nên luôn luôn rửa tay trước khi tiếp cận một bữa tiệc buffet.

Và hãy chắc chắn không chạm vào người nào đó bị ốm, ho, hắt hơi, đó có thể là nơi sinh sản của vi trùng từ tất cả người ho và ngửi xung quanh bạn. Jennifer Rinlan, Tiến sĩ, nhà vi sinh học tại ĐH Drexel, cho biết nguy cơ ô nhiễm lớn nhất của bạn là từ những người khác sử dụng thực phẩm đó.

Thực phẩm chiên

Theo Mashed, thực phẩm chiên tại một nhà hàng, khách sạn hay quán ăn... không thực sự tốt cho sức khỏe, vì vậy bạn có thể tưởng tượng các loại thực phẩm tương tự trong bữa tiệc buffet sẽ tệ hơn rất nhiều.

Những thực phẩm chiên được nấu trong một lượng lớn dầu với hàm lượng chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa cao, những món ăn này có xu hướng làm hỏng mọi loại ham muốn để duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Dầu mỡ, calo và nói chung là không có giá trị dinh dưỡng, thực phẩm chiên từ buffet chỉ có thể có nghĩa là rắc rối. Thay vào đó, lựa chọn cho các tùy chọn nướng được nấu trong ít chất béo.

Tạp chí Reader’s Digest cũng nhận định rằng một số nhà hàng tổ chức tiệc buffet thường sử dụng các loại dầu ăn rẻ tiền để chiên thức ăn. Những loại dầu này hay được cho thêm chất bảo quản và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Mỗi khi chúng ta đặt một món gì đó vào chảo dầu để chiên thì món đó sẽ lập tức hút dầu vào trong, dẫn đến tích tụ rất nhiều dầu mỡ và chất béo gây hại, các chuyên gia sức khỏe cho biết.

Sốt salad

Sốt salad không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Ảnh: Mashed

Salad có vẻ là lựa chọn tốt tại bữa tiệc buffet nhưng các loại nước sốt tưởng chừng vô hại lại là kẻ thù của những người ăn kiêng. Chúng là tập hợp chất béo có đầy đủ phụ gia, natri và đôi khi là cả đường, nếu muốn ăn salad, hãy thay thế sốt bằng một chút dầu ôliu và giấm, trộn thêm ít muối và hạt tiêu là đủ.

Sushi

Sushi có vẻ như là một lựa chọn tốt cho sức khỏe nhưng chuẩn bị nó một cách an toàn đòi hỏi phải bắt đầu với hải sản chất lượng tốt và quá trình làm có chuyên môn chế biến tốt như cách làm cá sống, thịt sống, chiên trứng, cuộc rong biển.

Và cuối cùng là quá trình chế biến hợp vệ sinh. Nhưng ở các bữa tiệc buffet, họ phải chế biến nhiều sushi một lúc thì vấn đề này không được đảm bảo.

Chưa kể việc ăn cá hồi sống hoặc thịt sống có thể mang nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm. Do đó để an toàn, tránh bị ngộ độc, chuyên gia dinh dưỡng của Mỹ Rene Ficek đưa ra lời khuyên nên hạn chế ăn chúng.

Rau là lựa chọn rất tốt trong mọi bữa ăn, nhất là có quá nhiều món ăn chứa hàm lượng calo cao trong bữa tiệc buffet. Tuy nhiên, rau mầm là một ngoại lệ.

Rau mầm trong các buổi buffet có thể không được sơ chế kỹ lưỡng như bạn nghĩ. Ảnh: Mashed

“Chúng thường phát triển khi gặp môi trường ẩm ướt, do đó làm sạch hoàn toàn là điều rất khó” - Reader’s Digest dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Rene Ficek. Để tránh mọi nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người ăn cần hạn chế việc tiêu thụ loại rau này và lựa chọn các loại rau khác như ớt chuông, cà rốt, dưa chuột...

Các món ăn chế biến từ sữa

Hầu hết các bữa tiệc buffet đều không cung cấp quá nhiều các món là từ sữa như sữa, kem, mayonnaise... cho thực khách nhưng không phải không có. Các món làm từ sữa tại bữa tiệc có thể sẽ chứa rất nhiều chất béo bão hòa, lượng cholesterol trong máu sẽ tăng cao khi bạn nạp đồ ăn vào cơ thể và ảnh hưởng gián tiếp tới hệ tim mạch.

Chưa kể, trang Mashed còn cho rằng những món ăn này thường có xu hướng nhanh hỏng nếu để quá lâu hoặc tạo ra các màng sữa khi tiếp xúc với nhiệt độ phòng. Thế nên thay vì chọn mì ống sốt kem, súp kem,… hãy chọn những món có nhiều rau xanh hoặc cà chua với hàm lượng chất béo thấp hơn.

Món ăn nhiều nước sốt

Nếu bạn là người ăn kiêng hoặc đang giảm cân, thanh lọc cơ thể thì hãy lưu ý điều này. Hãy cảnh giác với những món ăn đẫm nước sốt đẹp mắt, thay vào đó hãy nghĩ tới thịt nướng, các món hấp, hải sản và rau củ,...

Những món đầy đủ chất đạm như trứng, các loại hạt, quả hạch,… để thay thế. Những món ăn nhiều sốt không chỉ khiến bạn béo, đôi khi chúng còn chứa phụ gia hóa học để kích thích hương vị món ăn, vì bạn biết đấy, mục đích của hầu hết các nhà hàng là lợi nhuận mà, theo Mashed.

Nước uống có đường

Thông thường khi ăn buffet , chúng ta thường ít khi nghĩ đến đồ uống. Thực chất đồ uống nhiều đường cũng góp phần làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.

Những món như nước ngọt, trà đường, nước chanh, nước cam đều chứa nhiều đường. Lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe vẫn là nước lọc hoặc trà đá không đường, theo Reader’s Digest.

Bánh ngọt

Những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc, nhỏ xinh và mùi thơm hấp dẫn luôn thu hút những người hảo ngọt. Tuy nhiên, nếu có vấn đề về đường huyết hoặc các bệnh liên quan tới tiểu đường, giảm béo thì bạn nên suy nghĩ tới lượng carbs và đường mà bạn chuẩn bị nạp vào cơ thể.

Theo Pháp luật TP HCM