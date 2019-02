Có một thứ cực tốt cho sức khỏe ở cây khoai môn nhưng mọi người thường vứt đi mà không hay biết

Khoai môn là một loại cây nhiệt đới được trồng rộng rãi ở Đông Nam Á và Nam Ấn Độ. Rễ khoai môn là một loại rau thường ăn và lá của nó có thể được nấu chín để ăn. Cả rễ và lá đều có giá trị dinh dưỡng cao. Lá khoai môn có hình trái tim và màu xanh đậm. Chúng có vị như rau bina khi nấu chín. Cuống lá dài cũng được sử dụng để làm thực phẩm.

Giá trị dinh dưỡng của lá khoai môn, theo Boldsky: 100 g lá khoai môn thô chứa 85,66 g nước và 42 kcal (năng lượng). Chúng cũng chứa 4,98 g protein, 0,74 g tổng lipid (chất béo), 6,70 g carbohydrate, 3,7 g chất xơ, 107 mg canxi, 2,25 mg sắt, 45 mg magiê, 60 mg phốt pho, 648 mg kali, 3 mg natri, 0,41 mg kẽm, 52,0 mg vitamin C, 0,209 mg thiamine, 0,456 mg riboflavin, 1,513 mg niacin, 0,146 mg vitamin B6, 2.02 mg vitamin E.

Những giá trị dinh dưỡng từ lá khoai môn được giới chuyên gia nhận định dưới đây:

Ngăn ngừa ung thư

Lá khoai môn là một nguồn vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa tan trong nước. Vitamin này có tác dụng chống ung thư mạnh, ức chế sự phát triển của khối u ung thư và làm giảm tiến trình tăng sinh tế bào ung thư. Theo một nghiên cứu, ăn lá khoai môn có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột kết cũng như vô cùng hiệu quả trong việc giảm các tế bào ung thư vú.

Tăng cường sức khỏe cho mắt

Lá khoai môn rất giàu vitamin A rất cần thiết trong việc giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh, duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực. Vitamin A hoạt động bằng cách cung cấp vitamin cho mắt để ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Nó cung cấp tầm nhìn rõ ràng bằng cách duy trì giác mạc khỏe mạnh.

Hạ huyết áp

Lá khoai môn có thể hạ huyết áp cao hoặc tăng huyết áp do sự hiện diện của saponin, tannin, carbohydrate và flavonoid. Một nghiên cứu cho thấy tác dụng của dịch chiết lá khoai môn giúp lợi tiểu, chống tăng huyết áp ở chuột. Huyết áp cao có thể dẫn đến đột quỵ, làm hỏng các mạch máu của não và ngăn chặn lưu lượng máu đến não. Nó cũng gây ra bệnh tim thiếu máu cục bộ. Vì vậy, ăn lá khoai môn cũng có lợi cho trái tim của bạn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vì lá khoai môn có lượng vitamin C đáng kể, chúng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách hiệu quả. Một số tế bào, đặc biệt là tế bào T và tế bào thực bào của hệ thống miễn dịch cần vitamin C để hoạt động đúng. Nếu vitamin C thấp trong cơ thể, hệ thống miễn dịch không thể chống lại các mầm bệnh.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính ảnh hưởng đến một số lượng lớn dân số. Hoạt động chống đái tháo đường của chiết xuất ethanol trong lá khoai môn giúp giảm lượng đường trong máu rõ rệt trên nghiên cứu ở chuột. Bệnh tiểu đường, nếu không được điều trị, có thể dẫn đến tổn thương thận, tổn thương thần kinh và bệnh tim. Trong khi ăn lá khoai môn sẽ giúp bạn ngăn chặn và hạn chế biến chứng của bệnh.

Tốt cho hệ thống tiêu hóa

Lá khoai môn được biết đến để hỗ trợ tiêu hóa và điều trị các vấn đề tiêu hóa vì sự hiện diện của chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Lá cũng hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi như Escherichia coli và Lactobacillus acidophilus sống yên bình trong ruột, giúp tiêu hóa và chống lại các vi khuẩn gây hại.

Lá khoai môn chứa phenol, tannin, flavonoid, glycoside, sterol và triterpenoids có chứa các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp giảm viêm mãn tính. Chiết xuất lá khoai môn có tác dụng ức chế đáng kể đối với histamine và serotonin là các chất trung gian được tạo thành trước liên quan đến giai đoạn đầu của quá trình viêm cấp tính.

Bảo vệ hệ thần kinh

Lá khoai môn chứa vitamin B6, thiamine, niacin và riboflavin được biết đến để bảo vệ hệ thần kinh. Tất cả các chất dinh dưỡng này hỗ trợ sự phát triển thích hợp của não thai nhi và tăng cường hệ thống thần kinh.

Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu là một tình trạng xảy ra khi cơ thể có số lượng huyết sắc tố thấp. Lá khoai môn có một lượng sắt đáng kể giúp hình thành các tế bào hồng cầu. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong lá khoai môn giúp hấp thu sắt tốt hơn, làm giảm nguy cơ thiếu máu.

Ăn lá khoai môn bằng cách nào?

Đầu tiên, bạn cần làm sạch lá, cho vào nước sôi và để như vậy 10-15 phút. Sau đó bạn xả nước và đem lá luộc ăn như rau ăn hàng ngày.

Lưu ý: Lá khoai môn có thể gây ra phản ứng dị ứng dẫn đến ngứa, đỏ và kích ứng trên da. Hàm lượng oxalate trong lá dẫn đến sự hình thành sỏi thận oxalate canxi. Vì vậy, điều cần thiết là luộc chúng và ăn thay vì ăn sống.

Theo Helino