Cô gái 20 tuổi phát hiện bị ung thư: Giật mình từ món ăn khoái khẩu vạn người mê

Trước khi phát hiện căn bệnh ung thư thực quản quái ác, cô gái mới 20 tuổi trẻ năng động đến từ Trung Quốc có biểu hiện đau họng, khó khăn mỗi khi nuốt, ngoài ra cô còn có tiền sử đau dạ dày. Nghĩ rằng triệu chứng này là do áp lực công việc dẫn đến khiến cơ thể mệt mỏi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là có thể giải quyết được.



Xiao Zhou mới 20 tuổi đã bị ung thư thực quản

Tuy nhiên, các triệu chứng khó chịu không những không giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Gia đình đã cô đến Bệnh viện để kiểm tra. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã phát hiện, cô bị ung thư thực quản.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ được biết, từ khi hơn 10 tuổi cô đã có một niềm yêu thích đặc biệt với món thịt nướng, một tuần ăn ít nhất 2, 3 lần. Nhiều khả năng thói quen ăn uống không lành mạnh là một trong những tác nhân gây bệnh ung thư quái ác khi tuổi đời của cô còn quá trẻ.

Đồ nướng có thể chứa những chất gây ung thư

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn thực phẩm bị đốt cháy trên ngọn lửa gas, chất dinh dưỡng kèm theo AGE - là hợp chất glycate hóa bền vững giúp thực phẩm có màu hấp dẫn sẽ đi vào tế bào, mạch máu, các mô... AGE xâm nhập vào cơ thể làm tổn thương tổ chức mô lành, còn gây các bệnh tim mạch, xương khớp, thần kinh.

Ngoài ra, đồ nướng được nướng trực tiếp trên bếp than củi hay than hoa cũng cực kì gây hại cho sức khỏe. Có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thịt hay cá nướng trên than sẽ khiến mỡ nhỏ giọt xuống than hồng bốc cháy tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng, chất này khi ăn vào cơ thể sẽ đến gan và biến thành chất độc, chất độc đó xuống ruột, gây nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, việc nướng trên bếp than cũng tạo ra nhiều khí CO. Đây là loại khí rất nguy hiểm cho sức khỏe nếu chẳng may hít phải.

Những lưu ý khi ăn đồ nướng để tránh gây hại sức khỏe

Các chuyên gia khuyên, đồ nướng tuy ngon nhưng ăn nhiều đều không tốt. Mỗi người chỉ nên ăn vừa phải, ăn cách quãng và ăn có mức độ. Sau khi ăn đồ nướng một lần thì nên nghỉ một tuần đến vài tuần để thải hết độc tố ra khỏi cơ thể.

Nướng trên bếp gas được khuyến cáo không nên sử dụng. Bản thân khí gas luôn luôn độc hại. Dù tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp, sức khỏe người tiêu dùng đều bị ảnh hưởng nhất định. Nếu nướng bằng bếp than, bếp điện, từ thì phải nướng ở chỗ thoáng, không phải trong phòng ăn. Người nướng nên đeo khẩu trang dạng màng lọc khí độc để hạn chế hít phải nhiều độc tố vào cơ thể.

Bên cạnh đó, khi ăn đồ nướng thường ăn nhiều chủ yếu thịt, cá, hải sản… sẽ làm tăng nguy cơ làm mất cân đối khẩu phần ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa cũng như quá tải các cơ quan khác, do đó để đảm bảo sức khỏe nên ăn kèm với nhiều loại rau củ quả, trái cây và không nên uống quá nhiều rượu, bia, nước ngọt, nước có ga.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, khi ăn đồ nướng bạn tuyệt đối không nên để đồ ăn cháy khét. Nguyên nhân vì khi đồ ăn bị khét sẽ ảnh hưởng tới hệ gen của bạn. Đây là mấm mống có thể gây ra bệnh ung thư trực tràng và ung thư dạ dày vô cùng nguy hiểm.

