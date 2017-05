Chữa viêm đại tràng nhờ bài thuốc của người Nhật

Từ khi lấy nhau vợ chồng tôi chưa bao giờ được sống yên ổn đến nửa tháng, vì bệnh viêm đại tràng của tôi. Tôi là Mai Xuân Thắng, tôi sống tại ngõ 124 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Tôi làm trưởng phòng cho một Công ty liên doanh nước ngoài, công việc thường xuyên phải uống rượu bia tiếp khách nên bệnh viêm đại tràng mạn tính ngày càng nặng, đã thế những buổi chiêu đãi tôi cũng không ăn uống được nhiều. Tính đến nay, bệnh viêm đại tràng đã đeo bám tôi 13 năm rồi, khổ sở vô cùng mỗi khi những cơn đau bụng hàng hạ.

Cứ hôm nào đi tiếp khách về, y như rằng không ngủ yên được, gần như cả đêm thức trắng vì cứ tý lại chạy vào nhà vệ sinh, đi nhiều đến nỗi rát hậu môn. Cũng vì thế mà chuyện vợ chồng cũng trục trặc, không được viên mãn, tôi suốt ngày nhăn nhó, gắt gỏng với vợ con. Tôi được bà xã tìm đủ các loại thuốc Đông Tây y, ai mách thuốc gì, lá lảu các loại, nhưng loại nào cũng chỉ đỡ một thời gian hoặc chỉ giảm đau và các triệu chứng tạm thời. Cũng vì tôi, mà cả gia đình cũng phải ăn uống kiêng khem theo, không được thoải mái, vì cứ ăn những đồ lạ, tanh, nhiều mỡ tý là lại có cảm giác đầy bụng, đau bụng, đi ngoài.

Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng và cũng lo sợ, vì tìm hiểu tôi được biết bệnh viêm đại tràng dễ biến chứng ung thư đại tràng hoặc trực tràng, nhưng không dám nói với vợ. Cho đến khi, tôi đi công tác sang Nhật Bản, thật tình cờ vì trong bữa tiệc có một anh đối tác ăn xong anh ấy lấy trong túi một gói thuốc nhỏ dốc thẳng vào miệng, tôi tò mò hỏi, anh uống cái gì vậy? Anh ấy cười và giải thích là bị bệnh đường ruột, như mô tả thì anh ấy cũng bị viêm đại tràng, ăn nhậu vào uống cái này vào là yên tâm.

Tò mò về loại thuốc thần kỳ, tôi lân la hỏi, thì mới biết cách chữa viêm đại tràng của người Nhật vô cùng đơn giản và rất hiệu quả.Theo như anh bạn người Nhật chia sẻ thì chỉ cần bổ sung lợi khuẩn bằng men vi sinh cho đường ruột, đặc biệt là loại lợi khuẩn chính của đường ruột là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido), vì đây là lợi khuẩn chính chúng chiếm 99,9% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng. Mới đầu tôi không thật sự tin, vì bị viêm loét đại tràng mà chỉ cần bổ sung lợi khuẩn thôi sao?

Sau đó anh đối tác người Nhật giải thích: khi bị viêm loét, trong thành đại tràng có rất nhiều ổ viêm loét, những ổ viêm loét này do các vi khuẩn gây hại gây nên và cư trú ở đó, nên chỉ cần song song với việc uống kháng sinh điều trị lành ổ loét và liên tục bổ sung lợi khuẩn sẽ chấm dứt được tình trạng tái đi tái lại của viêm đại tràng. Hóa ra cái gói thuốc anh ấy uống là một loại men vi sinh có chứa lợi khuẩn đặc biệt của Nhật, vì loại men vi sinh này sử dụng công nghệ sản xuất rất độc đáo, đưa được lợi khuẩn sống xuống đến tận ruột non và đại tràng, do lợi khuẩn Bifido rất dễ bị tiêu diệt khi đi qua môi trường axit dạ dày. Nghe anh ấy giải thích một thôi, tôi chả hiểu gì, nhưng được anh ấy tặng mấy gói, anh ấy nói tôi cứ uống thử luôn thì biết, quả nhiên hôm đó có uống chút rượu bia và ăn khá nhiều đồ lạ của Nhật, nhưng không như mọi khi, bụng thấy êm, nhẹ bụng.

Tôi như bắt được vàng, vì đã dùng đủ các loại thuốc nhưng chưa bao giờ thấy loại thuốc nào lại nhậy đến thế, tôi nhờ anh bạn người Nhật mua hộ luôn 10 hộp về dùng. Uống được khoảng 1 tháng thì những triệu chứng trước kia như: đầy bụng, trướng hơi, mót rặn, đi vệ sinh nhiều, đau bụng hầu như không còn, kể cả khi đi uống rượu bia về cũng không chạy cả đêm nữa như ngày xưa nữa. Đến hết tháng thứ 2 thì gần như những triệu chứng trứng hầu như không còn, ăn uống thoải mái hơn và không bị tái phát nữa. Điều vui nhất là cả gia đình tôi được ăn uống thoải mái, mà không phải lo lắng nay ăn gì để tôi không bị đau bụng, không khó gia đình vui vẻ hẳn lên, chuyện vợ chồng tôi cũng hòa thuận.

Sau khi uống khoảng hơn 3 tháng thì tất cả những triệu chứng viêm đại tràng của tôi hết hẳn, hiện nay tôi vẫn duy trì uống mỗi ngày 1 gói, những hôm đi tiếp khách thì uống 2-3 gói là êm ngay. Tôi muốn dùng duy trì, nhưng lại ngại nhờ anh đối tác người Nhật mua, tôi thử tìm trên internet để đặt mua thì mới biết sản phẩm này đã có ở Việt Nam và chỉ lên website: bifina.vn có thể đặt mua.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để giúp cho những người viêm đại tràng giống tôi nhanh chóng hết khổ sở, chấm dứt vòng luẩn quẩn của viêm đại tràng. Tôi thật sự khâm phục người Nhật và cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được sản phẩm tốt và hiệu quả như vậy.

Tôi cũng đã mách cho nhiều bạn bè người thân lên web bifina.vn đặt mua và sử dụng rất hiệu quả.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thuốc chữa bệnh.

