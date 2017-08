Chữa những bệnh phổ biến bằng quả na: Chuyên gia Đông y sẽ chỉ cho bạn tường tận

Na vào mùa – Những lợi ích sức khỏe không thể bỏ qua từ na Cứ vào độ tháng 8, tháng 9, ấy là lúc những trái na chín thơm ngọt ngào đi vào mùa rộ, chúng ta lại được thưởng thức loại quả ngon tuyệt vời của tạo hóa này.

Na có nguồn gốc ở Nam Mỹ, Tây Ấn và một số vùng ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Loại trái cây này có độ mềm ngọt, bao phủ bên ngoài là lớp vỏ na cứng. Có hàm lượng calo cao và đường ngọt tự nhiên, na là món tráng miệng tuyệt vời sau các bữa ăn trong gia đình bạn. Bạn có thể ăn na như một loại quả sau bữa ăn, sử dụng ở dạng sinh tố, dầm kem…

Cứ vào độ tháng 8, tháng 9, ấy là lúc những trái na chín thơm ngọt ngào đi vào mùa rộ.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, quả na có vị ngọt, hơi chua, tính ấm, có tác dụng hạ khí tiêu đờm, chữa lỵ… Quả na chín được dùng với tác dụng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau khi sinh.

Y học hiện đại cũng cho thấy, quả na rất giàu canxi, magiê, sắt, niacin & kali, giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Nhờ giàu vitamin A, quả na là thực phẩm siêu tốt cho người muốn có làn da, mái tóc khỏe đẹp và thị lực cũng tốt hơn vì đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm và chống lão hóa.

Các lớp vỏ bên ngoài của quả na rất hữu ích trong việc chống lại sâu răng, đau răng. Na là một trong những loại trái cây cực tốt cho những người muốn tăng cân.

Hỗn hợp na xay nhuyễn, trộn thêm mật ong sẽ giúp bổ sung cho cơ thể lượng calo dồi dào, giúp tăng cân lành mạnh.

Na cũng rất giàu riboflavin, vitamin B2, khi được hấp thu vào cơ thể, chống lại sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa các vấn đề về mắt, giúp bạn có được đôi mắt sáng.

Có chứa lượng chất xơ tương đối, ăn na còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường chức năng hoạt động cho hệ tiêu hóa.

Chất xơ trong na cũng giúp việc bài tiết thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa chứng khó tiêu và giảm táo bón cực tốt. Có thể nói có rất nhiều công dụng chữa bệnh của quả na mà bạn không nên bỏ qua.

Na là một trong những loại trái cây cực tốt cho những người muốn tăng cân.

Những bài thuốc chữa bệnh từ na

Na rất thơm ngon, bổ dưỡng, vì vậy, lương y Bùi Hồng Minh khuyên đừng vội bỏ qua những bài thuốc chữa bệnh từ na khi na đang vào mùa rộ. Công dụng chữa bệnh của quả na nên được tận dụng tối ưu. Quả na chín được dùng với tác dụng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau sinh.

Trong khi đó, quả na điếc (quả na đang lớn bị một loài nấm làm hỏng, khô xác, có màu nâu đỏ tím) dùng trị mụn nhọt ở vú, chữa ho, viêm họng... Có thể nói công dụng chữa bệnh của quả na cũng như các bộ phận của cây na rất đáng được lưu ý trong Đông y.

Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ quả na được chuyên gia đưa ra:

- Chữa ho, viêm họng : Na điếc 50g, sinh địa 50g, rễ xạ can 30g, nhân hạt gấc 20g, lá bạc hà 50g, cam thảo dây 25g, lá chanh 25g, lá táo 25g. Tất cả đem phơi khô, quả na điếc đem đốt tồn tính, giã nhỏ, rây thành bột mịn, sau đó đem trộn với 150g đường trắng nấu thành siro, sau đó viên thành viên. Người lớn ngày 6-8 viên, chia làm 2 lần; trẻ em tùy tuổi 3-6 viên. Dùng 3-5 ngày. -

Trừ chấy, rận: Giã nhỏ hạt na trộn với rượu hoặc giấm để vò đầu, xát vào chân tóc, sau đó bịt khăn lại, ủ trong 15 phút rồi gội đầu để trừ chấy. Bạn cũng có thể lấy hạt na giã nhỏ, lấy nước ngâm quần áo để diệt rận.

- Giảm táo bón : Na chín vừa đủ, ăn mỗi lần 1 trái sau bữa ăn sẽ giúp giảm táo bón hiệu quả, nhờ hàm lượng chất dinh dưỡng và chất xơ cao.

- Bong gân: Lá na 20g, quả đu đủ xanh 10g, vôi tôi 5g, muối ăn 5g, tất cả giã nát, hơ nóng, đắp vào vùng tổn thương. Ngày làm một lần. Mặc dù công dụng chữa bệnh của quả na rất lớn, không ai có thể phủ nhận được nhưng bạn cần lưu ý ăn na để tránh gây hại sức khỏe. Na là loại trái cây thơm ngon, ngọt mát. Hạt na bám vào từng múi quả nhỏ, do đó, khi ăn na, chúng ta thường khó nhằn hết được hạt. Nhiều người còn có thói quen sử dụng hạt na để diệt trừ chấy rận, ngâm quần áo đề diệt rận… đều không tốt cho sức khỏe.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, hạt na cũng giống như hạt mãng cầu giống như thuốc độc, có thể đầu độc qua đường uống, nhất là khi bạn chẳng may cắn phải và nuốt. Tuy nhiên, nếu ăn na mà chẳng may nuốt phải hạt thì bạn cũng không cần quá lo lắng. Hạt na có vỏ dày và rất cứng, bao bọc nhân hạt, do đó không thể gây ngộ độc cho bạn.

Mặc dù công dụng chữa bệnh của na là rất lớn, không ai có thể phủ nhận được nhưng bạn cần lưu ý ăn na để tránh gây hại sức khỏe.

Chưa hết, đừng vì cảm giác sự mát lành mà na mang lại. Ở người có cơ địa nóng, ăn nhiều na sẽ bị nổi mụn trên mặt cũng như khắp cơ thể, gây nên táo bón khi ăn quá nhiều một lúc.

Đối với người mắc tiểu đường , đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì không nên ăn nhiều na bởi trong na có hàm lượng đường tương đối cao.

Ngoài ra, quả na có nhiều vẩy trắng, nhiều vết nứt nẻ, ở các vết đó có dấu hiệu chảy nước thì tuyệt đối không nên ăn vì đây là ổ chứa của những loại giòi bọ nguy hiểm.

Theo Trí thức trẻ