Chị em văn phòng học bí quyết này để tự điều trị đau vai tại nhà

Tình trạng đau vai có thể do chấn thương, do ngã hoặc tai nạn, thậm chí có thể do viêm khớp. Đau vai cũng có thể do người làm việc văn phòng ngồi lâu gây nhức mỏi. Đau vai xảy ra ở các cơ, dây chằng hoặc gân trong và xung quanh vai của bạn. Nguyên nhân phổ biến nhất là tổn thương các mô mềm, bao gồm các cơ, gân và dây chằng trong vai.

Các yếu tố khác có thể dẫn đến đau vai là viêm khớp, gai xương, sụn bị rách, xương vai gãy, chấn thương tủy sống, vai bị đóng băng…

Dưới đây là 8 bí quyết điều trị đau vai tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên giúp giảm đau vai.

1. Củ nghệ

Củ nghệ là phương thuốc điều trị tại nhà tốt nhất để giảm đau vai. Đó là do sự hiện diện của chất curcumin trong nghệ có chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm giúp giảm sưng và đau ở vai.

Trộn 2 muỗng canh bột nghệ và 1 muỗng canh dầu dừa. Xoa hỗn hợp này lên các cơ đau và để khô. Hoặc trộn 1 muỗng cà phê bột nghệ vào 1 cốc sữa và đun sôi. Uống hỗn hợp này hàng ngày.

2. Gừng

Gừng có đặc tính kháng viêm và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và đau ở vai. Hơn nữa, nó cũng cải thiện tuần hoàn máu.

Đun sôi 1 muỗng canh gừng thái lát trong 11/2 đến 2 chén nước trong 10 phút. Lọc lấy nước và thêm mật ong vào. Uống 2-3 ly trà gừng mỗi ngày.

3. Dấm táo

Dấm rượu táo là một phương thuốc hiệu quả khác. Nó chứa các đặc tính chống viêm và kiềm có thể giúp giảm đau và viêm.

Uống một ly nước ấm trộn với 1 muỗng canh giấm táo chưa lọc.

Thêm một ít mật ong vào và uống 2 lần/ngày trong vòng 1 tuần.

4. Tinh dầu hoa oải hương

Tinh dầu hoa oải hương là một loại tinh dầu rất tốt có thể thư giãn cơ bắp mệt mỏi đồng thời hỗ trợ giảm đau và viêm.

Thêm một vài giọt tinh dầu oải hương vào nước tắm và ngâm mình trong 30 phút.

Bạn cũng có thể trộn một vài giọt tinh dầu oải hương trong 1-2 muỗng canh dầu ô liu ấm. Hàng ngày xoa bóp hỗn hợp này trên phần vai bị đau.

5. Massage

Massage là một phương thuốc tuyệt vời để giảm đau vai. Việc massage nhẹ nhàng sẽ giúp giải phóng căng thẳng và viêm đau từ các cơ vai. Đồng thời giúp cải thiện lưu thông máu và giảm sưng tốt nhất.

Làm ấm dầu ô liu hoặc dầu dừa và thoa lên vai. Nhẹ nhàng bóp cơ vai để khuyến khích lưu lượng máu. Đặt một chiếc khăn ấm lên vai và xoa bóp trong 10 phút.

6. Chườm nóng

Chườm nóng cũng giúp điều trị đau vai, sưng và viêm. Chườm nóng nên được thực hiện sau 48 giờ khi chấn thương vai xảy ra.

Đổ nước nóng đầy túi và chườm lên chỗ vai đau từ 10 đến 15 phút. Hoặc chườm vai bằng vòi sen nóng trong khi tắm.

7. Chườm lạnh

Chườm lạnh có lợi trong việc giảm đau vai vì nhiệt độ lạnh làm tê liệt vùng vai. Điều này giúp giảm đau và viêm.

Đặt một vài viên đá vào một chiếc khăn và quấn nó lại.

Chườm túi đá lên vùng vai đau trong 10 phút. Mỗi ngày chườm vài lần trong vài ngày.

8. Tắm muối Epsom

Muối Epsom được tạo thành từ magnesium sulfate giúp giảm đau. Nó làm giảm căng thẳng từ cơ vai của bạn và cải thiện lưu thông máu.

Đổ đầy nước vào bồn tắm bằng nước ấm và thêm 2 cốc muối Epsom. Khuấy đều và ngâm trong nước từ 20 đến 25 phút. Làm điều này 3 lần/tuần.

TA (Theo Boldsky)