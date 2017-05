Bệnh thường gặp và món ăn cần tránh (5): Người bị sốt xuất huyết ăn gì để nhanh khỏi nhất?

Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh sốt xuất huyết đặc biệt quan trọng và cần lưu ý như sau:

Những thực phẩm nên tránh

Đồ cay, nóng

Khi bị SXH, sức đề kháng của cơ thể bệnh nhân bị giảm và năng lượng bị hao hụt nhiều. Những đồ ăn cay, nóng như gừng, ớt, mù tạt... sẽ làm tăng nhiệt trong cơ thể. Điều này không chỉ khiến cho bệnh thêm nặng mà còn ảnh hưởng đến sự hồi phục của bệnh nhân bị sốt.

Thực phẩm sẫm màu

Người bệnh SXH rất dễ bị xuất huyết (chảy máu), do đó nên kiêng ăn uống bất kỳ loại thực phẩm nào có màu đỏ, nâu, đen trong suốt giai đoạn theo dõi bệnh. Mục đích của việc này là để không bị nhầm lẫn dấu hiệu xuất huyết khi người bệnh bị nôn ói có màu xám, thâm đen bất thường sẽ khó phân biệt được đó có phải là do xuất huyết tiêu hóa không hay là màu thực phẩm?

Thực phẩm nhiều gia vị và dầu mỡ

Các loại thực phẩm nhiều gia vị và dầu mỡ khiến cho bệnh nhân sốt xuất huyết phục hồi chậm. Không chỉ vậy, chúng còn khiến bạn khó tiêu, tình trạng sốt có thể trở nên trầm trọng thêm.

Trứng gà

Trong trứng gà có rất nhiều protein nên sau khi ăn sẽ tạo ra một nhiệt lượng lớn. Những người bị sốt, nhất là trẻ em ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể tăng lên không phát tán ra ngoài được, do vậy sốt càng cao và rất lâu khỏi.

Nước ngọt đóng chai, mật ong

Khi bị SXH, người bệnh không nên uống nước soda hay bất kỳ loại nước ngọt đóng chai nào. Không sử dụng mật ong và các loại đường tự nhiên khác. Việc tiêu thụ đường sẽ khiến cho các tế bào máu trắng diệt khuẩn chậm chạp hơn và vì thế bệnh càng trở nên nặng, lâu khỏi.

Rượu, bia, caffein, thuốc lá

Người bị sốt xuất huyết cần giảm lượng caffeine, tránh uống rượu và ngừng hút thuốc vào thời điểm này.

Trà

Uống nhiều trà và uống trà quá đậm đặc sẽ làm cho não ở trạng thái bị kích thích, làm tăng huyết áp, dẫn đến làm tăng thêm nhiệt độ cơ thể người bệnh. Nếu bệnh nhân mắc SXH mà uống trà sẽ làm giảm tác dụng hoặc mất hẳn tác dụng của thuốc hạ sốt. Ngoài ra, trong trà có một số chất sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên, không tốt cho người bệnh.

Vậy, người sốt xuất huyết ăn uống gì để nhanh khỏi bệnh?

Nước lọc

Người bệnh sốt xuất huyết phải uống thật nhiều nước. Khi bị sốt xuất huyết thường xuyên sốt cao kéo dài làm cho bệnh nhân dễ bị mất nước, cùng với triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, kém uống lại càng gây mất nước thêm. Điều tối quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết là cần cho bệnh nhân uống thật nhiều nước.

Lượng nước dùng đối với trẻ dưới 5 tuổi khoảng 0,5-1lít nước/ngày, trẻ trên 5 tuổi khoảng 1,5-2,5 lít nước/ngày. Người lớn cần uống 2,5- 3 lít nước/ngày.

Nước cam

Một trong những thực phẩm cần ưu tiên là nước cam. Nó chứa nhiều năng lượng và vitamin, có thể giúp tiêu hóa, làm tăng lượng nước tiểu và tăng cường kháng thể giúp phục hồi nhanh.

Nước dừa

Bệnh nhân sốt xuất huyết cũng nên uống nhiều nước dừa để bổ sung chất điện giải, chất khoáng bị mất do cơ thể mất nước.

Nước rau củ ép, nước hoa quả

Các loại nước trái cây, rau củ tươi đều tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Các chuyên gia nói rằng nước rau ép nguyên chất có thể cung cấp những dưỡng chất cơ bản và giúp phục hồi nhanh chóng. Bệnh nhân sốt xuất huyết cần bổ sung thêm nhiều vitamin C để tăng hệ miễn dịch. Trái cây giàu vitamin C là dâu tây, ổi, kiwi, đu đủ, giúp sản xuất các tế bào lympho. Vitamin C cũng có tác dụng trực tiếp lên các vi khuẩn, vi rút.

Cháo

Khi bạn đang cố gắng chống chọi với vi rút sốt xuất huyết, thực phẩm tốt nhất là cháo. Ăn cháo giúp tăng sức lực, đẩy lùi bệnh tật. Nếu trường hợp bị sốt cao, cơ thể suy nhược khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, mệt mỏi, thở khó, sắc mặt vàng, ăn không ngọn, trướng bụng, mạch yếu…thì nên dùng các thực phẩm sau để bồi bổ sức khỏe: thịt bò, thịt thỏ, lươn, bao tử bò, hoàng kỳ, táo đỏ, nhân sâm, đảng sâm, tử hà sa, quả bí đỏ, khoai lang.

Súp

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết thường không thích hợp để ăn những thực phẩm rắn. Trong trường hợp này, hãy ăn những món súp chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein.

Chất đạm

Thực phẩm giàu chất đạm (protein) như trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa không thể thiếu vào thời điểm này. Bệnh nhân sốt xuất huyết cũng có thể ăn cá và thịt gà để giúp chống lại vi rút sốt xuất huyết.

Lá đu đủ

Các chuyên gia và bác sĩ cho rằng lá đu đủ là thức ăn tốt nhất cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Nghiền nát 2 lá đu đủ tươi và ép để chiết xuất lấy nước. Bệnh nhân sốt xuất huyết nên dùng 2 muỗng canh nước ép này mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc tối.

Tùng Anh (th)