Bất ngờ với công dụng tuyệt vời của hạt đác nhiều người chưa biết

Hạt đác ngày nay được nhiều người biến đến không chỉ do đặc sản nổi tiếng miền Trung (Nha Trang) mà còn do độ dinh dưỡng và an toàn của nó mang lại.

Hột đác có ngoại hình giống như quả dừa non

Hột đác có ngoại hình giống quả dừa non, nhưng hạt đác chỉ nhỏ bằng nắm tay, mọc thành những buồng lớn. Do hột đác mọc ở trong rừng, nhiều nhựa lại gây ngứa nên người ta phải rất kỳ công chế biến. Hạt đác sau khi sơ chế sẽ có màu trong trắng tự nhiên, da trơn láng, ăn giòn sần sật, béo và bùi.

Vào vụ, ăn hạt đác không lo thuốc bảo quản hay thuốc trừ sâu. Ưu điểm nhất của hạt đác là ít chất béo và calo nhưng lại giàu khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng khác.

Công dụng của hạt đác với sức khỏe:

Tốt cho tim mạch

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng công dụng của Hạt đác có thể giúp tăng HDL cholesterol (tốt), và làm cho nó là một thứ nước tuyệt vời tự nhiên để điều trị duy trì sức khỏe tim mạch.

Hạt đác rim dứa. Ảnh minh họa

Hỗ trợ tiêu hóa

Hạt đác cũng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp hấp thu dưỡng chất bao gồm vitamin, khoáng chất, amino acid… Hạt đác còn hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi và magie, nhờ đó giúp xương trở nên mạnh khỏe, cứng cáp hơn. Hạt đác cũng giúp cải thiện sự tiết insulin và sử dụng đường.

Giúp giữ dáng

Hạt đác là một chất điện phân tự nhiên vừa giúp giải khát vừa giúp tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, nó rất có lợi cho những người đang đấu tranh với các vấn đề về cân nặng. (Hạt đác được ăn kèm chè, sữa chua, nước trái cây, hoa quả dầm, sinh tố)

Cung cấp năng lượng

Đối với những vận động viên rèn luyện thể lực, hạt đác là một kho cung cấp nguồn năng lượng nhanh, giúp vận động viên hồi phục và tái tạo những mô bị tổn thương.

Vì nhiều chất dinh dưỡng lại là loại thực vật trong rừng, không có chất bảo quản, nên có ý kiến cho rằng công dụng của hạt đác cũng tương đối tốt với sức khỏe bà bầu, giúp bà bầu lợi sữa, bổ sung vitamin và khoáng chất.

Cách chế biến hạt đác Hạt đác tươi sau khi mua về phải ngâm nước, rửa sạch để loại bỏ phần nhớt. Sau đó luộc qua với nước rồi để ráo. Cứ 1kg đác tươi ướp với khoảng 300gam đường và hoa quả tuỳ thích. Sau 30 – 60 phút thì đem rim trên bếp với lửa nhỏ đến khi cạn nước, hạt đác hơi săn lại. Nếu không có thời gian có thể cho đường và hoa quả vào rim luôn. Đác thường được rim cùng dứa, chanh leo, dâu tằm, lá nếp, trà xanh,… Rim xong để nguội cho vào tủ lạnh bảo quản. Đác rim có thể dùng kèm với sữa chua, chè hoặc ăn không cũng rất ngon.

M.H (th)