Bác sĩ sản khoa nói gì về việc “cô dâu Thu Sao” mang thai ở tuổi 62?

Theo đó, trong các livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, cô dâu này đã cố tình khoe bụng bầu cùng những câu nói ám chỉ mình đã có thai 5 tháng khiến cư dân mạng xôn xao.

"Ai lại hôn ở đây. Hôn ở đây con lại cười cho chết. Bây giờ có em bé rồi không hôn đâu… Tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ chồng nhỉ?", cô dâu Thu Sao nói.

Nhiều người tỏ ra thích thú với điều này. Nick Facebook M.B bày tỏ: “Chúc mừng chị và bạn đã đi đến cái kết có hậu của một tình yêu vượt qua tuổi tác”.

Cặp vợ chồng đũa lệch Thu Sao - Hoa Cương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tiết lộ chuyện có bầu. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngoài việc gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng mới cưới, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi khi người vợ đã quá lớn tuổi, việc mang thai ở độ tuổi như vậy là khó có thể xảy ra.

“Thật khó tin, hơn 60 tuổi còn có thể mang thai một cách dễ dàng như thế. Hy vọng không phải là chiêu trò để gây chú ý nhằm bán hàng online. Còn nếu chị mang thai thật thì chúc chị giữ gìn sức khỏe thật tốt để tới đây mẹ tròn con vuông”, Facebook H.N bình luận.

Không thể mang thai tự nhiên ở tuổi 62

Chưa biết thực hư của câu chuyện này ra sao nhưng trên góc độ Y khoa, BS Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bưu điện) cho biết, hầu hết phụ nữ trên 60 tuổi, đã mãn kinh, buồng trứng cũng đã bị teo đi, không còn khả năng mang thai một cách tự nhiên.

Thực tế, câu chuyện phụ nữ 60 tuổi mang thai tự nhiên đã từng ghi nhận trên thế giới nhưng xảy ra cực kỳ hy hữu. Còn ở Việt Nam các bác sĩ chưa từng gặp một người phụ nữ nào trên 60 tuổi mang thai tự nhiên.

Trước thắc mắc, ở độ tuổi này, khả năng có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm như thế nào, BS Nguyễn Thị Nhã cho biết, trong trường hợp tử cung của người đó còn có thể mang thai thì vẫn có thể tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, xác suất thành công của những ca lớn tuổi này rất thấp.

Bên cạnh đó, kể cả có thành công thì những phụ nữ này cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ có thể xảy đến trong quá trình mang thai như tiểu đường thai kỳ, huyết áp, biến động thai nghén và rất nhiều những vấn đề nguy hiểm khác.

Do vậy, nếu thực sự muốn sinh con ở lứa tuổi này, cần tham khảo rất kỹ ý kiến của các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, cũng như thực hiện đầy đủ các lời khuyên về khám sức khỏe, khám thai, sàng lọc trước sinh và sau sinh để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình mang thai và sinh con sau này.

Không khuyến khích mang thai khi tuổi đã cao

Theo BS Sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội), các bác sĩ không khuyến khích những phụ nữ lớn tuổi sinh con dù thực tế về mặt khoa học có thể được. Bởi lẽ, độ tuổi càng cao, các nguy cơ gặp các tai biến sản khoa càng lớn. Chính vì thế, Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo, phụ nữ tốt nhất nên sinh con khi dưới 35 tuổi để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

Thực tế cho thấy, mang thai khi đã lớn tuổi sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé. Về phía người mẹ, khi mang thai sau 35 tuổi, nguy cơ sảy thai cao hơn so với thông thường, nhất là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Bên cạnh đó, nguy cơ mang thai ngoài tử cung cũng gia tăng theo độ tuổi. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng vùng chậu và các vấn đề với ống dẫn trứng.

Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi cũng sẽ hay gặp các tai biến sản khoa khác như: Rau tiền đạo, thai chết lưu, sinh non. Đồng thời, các chứng bệnh như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp và tiền sản giật cũng phổ biến hơn trong những người thai phụ lớn tuổi.

Về phía đứa trẻ, nếu được sinh ra từ người mẹ đã cao tuổi, đứa trẻ cũng có nguy cơ bị còi cọc, chậm lớn, suy dinh dưỡng. Nguy hiểm hơn là bị bất thường các nhiễm sắc thể nhưng không được phát hiện trong giai đoạn thai kỳ.

Theo Hiệp hội nghiên cứu bệnh Down quốc gia Hoa Kỳ, một người phụ nữ 25 tuổi sẽ có 1/1.200 khả năng sinh con mắc hội chứng Down; ở tuổi 35, nguy cơ đó sẽ là 1/350; đến tuổi 40, nguy cơ là 1/100; và ở độ tuổi 49 tăng lên tới 1/10, nghĩa là trong 10 trẻ em sinh ra bởi những người mẹ khoảng 49 tuổi sẽ có 1 bé có khả năng mắc Hội chứng Down.

Mai Thùy