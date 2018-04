8 vấn đề sức khỏe mà chị em nào cũng gặp ít nhất một lần

Dưới đây là 8 vấn đề sức khỏe ở "vùng kín" và cách xử lý chúng mà chị em nên tham khảo:

1. Xuất hiện mụn

Theo bác sĩ sản khoa Alyssa Dweck, thì mụn ở "vùng kín" có thể là u nang bã nhờn do lông mọc ngược vào trong (tổn thương dưới da) hoặc cũng có thể là do dị ứng hoặc viêm.

Trong trường hợp này, bạn có thể vệ sinh bằng nước ấm và dùng thuốc bôi. Nhưng tốt nhất bạn nên đi khám phụ khoa, nhất là khi đó là do nhiễm trùng.

2. Có mùi khó chịu

Theo bác sĩ sản phụ khoa Mary Jane Minkin thì mùi khó chịu ở "vùng kín" có thể xuất phát từ nguyên do nhiễm nấm, nhiễm khuẩn gây viêm âm đạo hoặc nhiễm trùng Trichomonas gây ra. Nó cũng có thể do chị em kém vệ sinh, quên tampon trong âm đạo... Nếu do viêm nhiễm, bạn có thể cần dùng đến kháng sinh điều trị, còn trong trường hợp bị mắc kẹt thứ gì đó thì cần được lấy ra kịp thời. Vì vậy, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Bất kì chị em nào cũng từng nghe tới các vấn đề ở "vùng kín" như ngứa, có mùi khó chịu... Ảnh minh họa

3. Chảy máu âm đạo bất thường

Nếu bạn gái bị chảy máu ở âm đạo trong những ngày không phải chu kì "đèn đỏ: thì rất có thể đó là do sự mất cân bằng nội tiết tố từ thuốc tránh thai bị mất, mặc dù đốm liên tục là một cái gì đó để đưa lên với bác sĩ của bạn vì nó có thể là một dấu hiệu của nhiễm trùng, mang thai, hoặc polyp cổ tử cung. Nếu chảy máu xảy ra sau khi quan hệ tình dục hoặc đi kèm với dịch âm đạo ra nhiều thì có thể là dấu hiệu nhiễm bệnh lây qua đường tình dục.

Bác sĩ Dweck khuyên bạn nên đi khám để xét nghiệm các bệnh lậu, chlamydia và tìm ra nguyên nhân gây bệnh chính xác.

4. Ngứa

Bác sĩ Minkin cho biết, ngứa ở "vùng kín" có thể là một dấu hiệu của nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn âm đạo. Nhưng nếu bạn đã cố gắng xử lý theo tất cả các cách mà vẫn không thể hết ngứa thì rất có thể đó là do phản ứng da của bạn với xà phòng hoặc hóa chất nào đó trong các sản phẩm vệ sinh bạn dùng.

Trong trường hợp này bạn nên thay đổi sản phẩm vệ sinh và đi khám để được làm xét nghiệm cần thiết chẩn đoán nguyên nhân nhé.

5. Dịch âm đạo ra nhiều

Nếu không phải trong những ngày rụng trứng hoặc đang có bầu mà thấy dịch âm đạo ra nhiều thì bạn nên đi khám, vì đó hoàn toàn có thể do vấn đề rối loạn nội tiết tố trong cơ thể bạn gây ra. Ngoài ra, dịch âm đạo nếu có màu lạ (vàng, xanh... chứ không trong) và có mùi khó chịu thì đó là dấu hiệu "vùng kín" bị viêm nhiễm. Lúc này bạn cần đi khám và điều trị càng sớm càng tốt.

...nhưng đó chỉ là 2 trong số rất nhiều rắc rối ở vùng này mà chị em phải đối mặt ít nhất một lần trong đời. Ảnh minh họa

6. Đau khi đi tiểu hoặc khi có quan hệ tình dục

"Đau ở âm đạo hoặc đau âm hộ khi đi tiểu hoặc khi có quan hệ tình dục có thể là một dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc mắc bệnh tình dục", bác sĩ Dweck nói. Lúc này bạn cần theo dõi kĩ các triệu chứng trong 1-2 ngày. Nếu cơn đau chỉ xảy ra một lần hoặc hai lần sau khi quan hệ tình dục thì có thể là do bôi trơn chưa đủ và bạn có thể tự khắc phục. Còn nếu kéo dài liên tục thì bạn cần đi khám sớm.

7. Khô âm đạo

Nhiều người cho rằng khô âm đạo là vấn đề của những phụ nữ lớn tuổi nhưng thực tế nó có thể gặp ở bất kì phụ nữ nào, đặc biệt là những người mới sinh em bé, người dùng thuốc kháng histamin hoặc thuốc chống trầm cảm... bác sĩ Minkin cho biết. Nếu bạn đang cảm thấy mình gặp tình trạng này, hãy dùng thử chất bôi trơn trong mỗi lần có "quan hệ". Nếu sau một thời gian tình trạng này không giảm thì bạn nên đi khám phụ khoa sớm.

8. Đau sâu bên trong

Đau sâu bên trong âm đạo, đặc biệt là trong quan hệ tình dục, có thể là một dấu hiệu của viêm màng dạ con hoặc u nang buồng trứng. Để tìm ra chính xác nguyên nhân, bạn cần đi khám phụ khoa. Đây cũng là cách tốt nhất giúp bạn điều trị đúng bệnh này, tránh để lại ảnh hưởng về sau.

Theo Trí thức trẻ