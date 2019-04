7 dấu hiệu phát hiện sớm ung thư dạ dày

Nếu bạn đang có những triệu chứng như dưới đây, hay tương tự. Hãy đến bác sĩ để có những phát hiện bệnh sớm.

Máu trong phân

Máu xuất hiện trong phân có thể do sưng viêm từ khối u trong dạ dày. Triệu chứng này thường xuất hiện vào giai đoạn muộn hơn của bệnh, nhưng cũng có thể sớm.

Thường xuyên bị đau dạ dày

Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày hay đau ở vùng thượng vị do khối ung thư phát triển trong dạ dày gây ra. Mặc dù, hiện tượng đau dạ dày có thể do nhiều lý do khác, như khó tiêu thậm chí là sỏi thận.

Chán ăn

Nếu bạn là một người thích ăn uống nhưng đột nhiên chán ăn thì có thể do khối u ở dạ dày. Loét dạ dày cũng gây mất cảm giác ngon miệng và làm tăng khả năng mắc ung thư.

Ợ nóng

Người thường xuyên ợ nóng có cảm giác nóng rát, buồn nôn và đau ngực. Đây là dấu hiệu của bệnh ung thư (thường liên quan đến đau vùng thượng vị). Những người bị ợ nóng có thể bị loét dạ dày khiến họ có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn.

Sút cân không kiểm soát

Sút cân là một triệu chứng thường thấy ở những bệnh nhân ung thư dạ dày, điều này gây ra bởi chứng chán ăn. Nếu cân nặng giảm xuống đột ngột, bạn nên nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, đề phòng nguy cơ mắc bệnh từ sớm.

Khó khăn khi nuốt

Khi khối u ở dạ dày phát triển vào thực quản, người bệnh sẽ gặp khó khăn khi nuốt thức ăn. Họ sẽ có cảm giác nghẹt thở như cổ họng bị tắc nghẽn, ho sặc, khó uống nước, thức ăn như đang trào ngược ra ngoài.

Ăn nhanh no

Đây là triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sau của bệnh. Nhanh no có thể là do khối u trong dạ dày dẫn đến tình trạng trướng bụng. Triệu chứng này còn xuất hiện khi cơ bụng không thể đẩy thức ăn qua ruột như bình thường. Dạ dày dễ bị phân tán, bạn sẽ cảm thấy no nhưng thực tế chưa ăn được nhiều.

Theo Lao động