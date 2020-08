5 "không" khi sử dụng tủ lạnh để bảo vệ sức khỏe cả nhà

Chúng ta đều biết rằng hầu hết các vi khuẩn khó sinh sôi ở nhiệt độ thấp (lạnh), nhưng cũng có một số loại vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt này, thậm chí người ta còn gọi nó với cái tên "sát thủ tủ lạnh" - vi khuẩn Listeria. Nó có ở khắp mọi nơi. Thịt, trứng, thịt gia cầm, hải sản, các sản phẩm từ sữa, rau... đều có thể trở thành nguồn lây nhiễm Listeria.

Người lớn khỏe mạnh sẽ gặp các triệu chứng cúm sau khi nhiễm vi khuẩn này, trong khi đó, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và bệnh nhân suy giảm miễn dịch có thể gặp các triệu chứng gây tử vong như khó thở, nôn mửa, sốt và thậm chí viêm màng não và nhiễm trùng huyết sau khi nhiễm khuẩn.

Do đó, điều cực kỳ quan trọng là thực phẩm trong tủ lạnh nên được ăn kịp thời (sử dụng càng sớm càng tốt), tránh để lâu trong tủ lạnh, tạo điều kiện cho Listeria phát triển.

2. Không bảo quản thực phẩm bừa bộn

Trong quá trình sử dụng tủ lạnh, nhiều người sắp xếp thực phẩm bên trong rất bừa bộn, tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn sinh sôi, nhất là khi thực phẩm tươi có thể mang vi khuẩn từ bên ngoài vào trong tủ lạnh. Nếu bạn đặt thực phẩm tươi và thực phẩm đã nấu chín cùng nhau hoặc đặt thực phẩm tươi nằm đè lên trên thực phẩm nấu chín, vi khuẩn sẽ lây nhiễm vào thực phẩm đã nấu chín thông qua sự khuếch tán và lắng đọng.

Bằng cách này, toàn bộ tủ lạnh của bạn sẽ trở thành một ổ vi khuẩn và nguy cơ mắc bệnh thông qua con đường ăn uống sẽ tăng lên rất nhiều.

Trên thực tế, việc xếp thực phẩm trên các ngăn của tủ lạnh không nên được thực hiện ngẫu nhiên. Nhiệt độ của mỗi ngăn có sự khác nhau, do đó, bạn nên sắp xếp một cách khoa học. Ví dụ, kệ cửa của tủ lạnh thích hợp để lưu trữ các thực phẩm có tính kháng khuẩn như gừng, tỏi, thìa là... Đối với thực phẩm đã nấu chín, trứng, rau và các thực phẩm có thời gian bảo quản hoặc thời gian ăn ngắn nên được để ở ngăn dưới.

3. Không ăn thức ăn lạnh ngay sau khi lấy ra

Nhiều người đã bị đau đầu sau khi ăn kem và các thực phẩm lạnh khác vào mùa hè. Điều này là bởi nhiệt độ của thức ăn lấy ra khỏi tủ đông thường thấp hơn -6 độ C, rất khác với nhiệt độ bình thường của khoang miệng con người là 36.5 độ C. Việc ăn ngay khi vừa lấy chúng ra khỏi tủ sẽ kích thích niêm mạc miệng, gây ra co thắt đầu và gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn .

Để tránh gặp phải tình trạng này, thực phẩm sống và lạnh lấy ra khỏi tủ lạnh nên được giữ ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi ăn.

4. Tủ lạnh không được làm sạch thường xuyên

Mặc dù nhiệt độ trong tủ lạnh thấp, nhưng nó lại là một môi trường kín. Đôi khi bạn mở tủ lạnh ra sẽ cảm nhận được một số những mùi lạ đến từ các chất chuyển hóa của vi khuẩn trimethylamine, methyl mercaptan, hydro sulfide... đang "nghỉ mát" trong chiếc tủ.

Những khí độc hại này trộn lẫn với nhau sẽ làm tăng tốc độ hư hỏng của thực phẩm. Những người bị dị ứng và trẻ nhỏ cũng có thể gặp các triệu chứng như ho, đau ngực và tức ngực sau khi hít phải không khí này. Nếu tủ lạnh ở nhà có vết bẩn và nước đọng, hoặc thậm chí có mảng bám bẩn, bạn có thể lau tủ lạnh bằng một miếng vải sạch ngâm giấm để loại bỏ mùi hôi và khử trùng.

Nói tóm lại, thường xuyên vệ sinh, sắp xếp có trật tự, ăn uống lành mạnh và nấu chín kỹ là những điều bạn cần "khắc cốt ghi tâm" khi sử dụng tủ lạnh.

5. Một số thực phẩm không bao giờ được cho vào tủ lạnh

Có một số loại thực phẩm bạn không bao giờ nên cho chúng vào tủ lạnh. Đó chính là cà chua, hành tây, cà phê, ớt, tỏi, khoai tây, bánh mì. Khi để trong tủ lạnh, những loại thực phẩm này không những trở nên mau hỏng hơn mà chúng còn sinh ra nhiều chất độc khác, có thể gây ung thư.

Không để cơm nguội trong tủ lạnh: Bacillus cereus – loại vi khuẩn thường thấy ở những thực vật trồng gần mặt đất như lúa, ngũ cốc và các loại rau gia vị, có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn và bệnh tiêu chảy. Trong quá trình nấu, vi khuẩn này không hoạt động, nhưng khi cơm nguội, nó bắt đầu sản sinh các bào tử độc hại.

Theo Báo Dân sinh