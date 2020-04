4 loại rau củ tuyệt đối không ăn cùng dưa chuột nhiều mẹ Việt không biết

Trong dưa chuột chiếm đến 90% là nước, đồng thời dưa chuột chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất đó, dưa chuột sẽ cực tốt để giảm cân, giải độc, ổn định huyết áp, giúp tiêu hóa tốt... Với những đặc tính trên, dưa chuột có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp.

Mặc dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng để phát huy hết công dụng cần tránh kết hợp dưa chuột với những loại rau sau đây:

Không ăn cùng các loại nấm

Tuy dưa chuột và nấm đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không nên kết hợp chúng với nhau. Bởi vì nấm có tác dụng giải độc, giảm cân, loại bỏ chất béo tốt, nhưng lượng ăn mỗi lần không nên quá nhiều, nếu không sẽ có tác dụng ngược.

Không ăn cùng đậu phộng (lạc)

Nhiều gia đình ăn món dưa chuột và đậu phộng vào mùa hè. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dưa chuột và đậu phộng rất không khoa học. Dưa chuột có vị ngọt và lạnh, và nó thường được ăn sống, trong khi đậu phộng có nhiều chất béo.

Nói chung, nếu thực phẩm lạnh gặp chất béo, nó sẽ làm tăng tính trơn trượt của nó và có thể gây ra tiêu chảy, vì vậy nó không phù hợp để ăn cùng nhau. Đặc biệt đối với những người chức năng đường tiêu hóa không tốt, tốt nhất không nên ăn cùng với cả hai.

Không ăn cùng cà chua

Vì dưa chuột có chứa enzyme phân hủy vitamin C, nó sẽ phá hủy vitamin C trong các loại rau khác. Trong khi, cà chua là loại rau giàu vitamin C. Nếu hai loại này được ăn cùng nhau, vitamin C mà chúng ta ăn vào từ cà chua sẽ bị phá hủy bởi các enzyme phân hủy trong dưa chuột và kết quả của việc bổ sung chất dinh dưỡng về cơ bản là không đạt được.

Không ăn dưa chuột với cần tây, ớt

Bạn cũng không nên ăn dưa chuột với cần tây hoặc ớt. Bởi vì các enzyme trong dưa chuột sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong những loại rau này. Tuy không gây nguy hại nhiều cho cơ thể, nhưng sẽ làm giảm sự hấp thụ vitamin C của cơ thể. Bên cạnh đó, dưa chuột cũng không nên ăn cùng rau cải, mướp đắng, tiêu sọ xanh… vì cùng lý do trên.

