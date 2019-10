3 người trong một nhà phải đi viện cấp cứu chỉ vì khi nấu ăn không làm một việc vô cùng quan trọng

Theo thông tin đưa trên trang Sohu, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 10. Người đàn ông có tên Liang nói rằng ông sẽ nấu cơm trong khi chị gái và cháu trai của ông đang ngồi chơi trong phòng khách. Tuy nhiên, khi bắt đầu nấu ăn bằng bếp gas, người đàn ông này đã không bật điều hòa và quạt thông gió trong bếp lên.



Sau khoảng 1 giờ, chị gái và cháu trai của ông Liang cảm thấy có gì đó không ổn, trong người vô cùng khó chịu. Họ quyết định vào bếp để tìm ông. Và thật không ngờ, ngay cả Liang cũng nói rằng ông cảm thấy thực sự không khỏe và đã mất khả năng nói chuyện.

Cả ba người họ đã được đưa đến bệnh viện Quốc gia Khu tự trị và được chẩn đoán bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) tỏa ra trong khi ông Liang nấu ăn. Bác sĩ nói rằng tất cả bọn họ đều bị ngộ độc carbon monoxide ở mức độ khác nhau, trong đó tình trạng của Liang là nghiêm trọng nhất do tiếp xúc nhiều nhất. Tình trạng ngộ độc khí CO của ông nghiêm trọng đến mức khiến ông rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng cũng thật may mắn, sau 2 giờ cấp cứu, ông đã được cứu sống.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, tình trạng ngộ độc carbon monoxide là do ông Liang đã nấu bằng bếp gas và không mở cửa sổ hoặc cửa ra vào. Điều này làm cho mức độ carbon monoxide sản sinh ra và bay quanh nhà ngày càng cao hơn. Trường hợp của ông Liang cũng là ca ngộ độc carbon monoxide đầu tiên mà họ nhận được từ mùa thu năm nay. Mỗi năm, bệnh viện nhận được khoảng 300 ca ngộ độc như vậy.

Các bác sĩ cũng nói thêm rằng, trong một số trường hợp, ngộ độc carbon monoxide nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời có thể làm tổn thương não như mất trí nhớ, suy giảm nhận thức hoặc gây ra các vấn đề về giọng nói. Những ảnh hưởng này có thể kéo dài sau nhiều tháng xảy ra sự cố.

Nấu ăn bằng bếp ga không phải là cách thức duy nhất gây ngộ độc khí carbon monoxide. Hồi tháng 9, trang China Press đưa tin một người đàn ông tên là Wu, đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và ba người bạn của anh ta đã đến một nhà hàng lẩu để dùng bữa. Trong khi một số nhà hàng sử dụng bếp điện thì nhà hàng này sử dụng than củi. Khi đang ăn, người đàn ông 30 tuổi đột nhiên nôn mửa trong khi ba người bạn của anh ta bắt đầu cảm thấy vô cùng chóng mặt. Họ ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, họ được thẻ máu và kết quả cho thấy cả 3 đều bị ngộ độc carbon monoxide!

Sau đó, bác sĩ nói với Wu rằng chính than củi được dùng để đun lẩu là lý do khiến họ bị nhiễm độc. Carbon monoxide được giải phóng từ than củi bão hòa vào không khí trong nhà hàng khi các cửa sổ được đóng lại và không có thông gió thích hợp, mọi người trong nhà hàng hít phải không khí đó nên khiến lượng carbon monoxide trong cơ thể tăng lên. Rất may là cả nhóm của Wu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguy cơ ngộ độc carbon monoxide xảy ra khi nào?

Carbon monoxide là một chất khí không màu, không mùi, không vị được hình thành khi đốt cháy không hoàn toàn các nguyên liệu chứa nhiều hàm lượng carbon như khí gas, dầu hỏa, xăng, dầu, than, gỗ... Nguy cơ ngộ độc carbon monoxide xảy ra khi carbon monoxide tích tụ quá nhiều trong một không gian kín, thông khí kém.

Cách phòng tránh ngộ độc khí CO - nguy cơ đe dọa sức khỏe của nhiều gia đình

Nếu gia đình bạn không chú trọng vào việc chọn lựa vị trí đặt bếp gas cũng như vệ sinh và bảo dưỡng theo định kì, thì việc sản sinh khí CO là điều hiển nhiên xảy ra. Khi CO xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, khí này sẽ chiếm chỗ của oxy trong máu, gây ra các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai, khó thở và buồn nôn. Nếu nặng hơn thì sẽ xảy ra hiện tượng toát mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, da dẻ tái nhợt, bước đi không vững, thị lực suy giảm, thậm chí là rơi vào trạng thái hôn mê, chân tay co giật, da tím ngắt.

Các triệu chứng của ngộ độc khí carbon monoxide có thể bao gồm:

- Chậm chạp, nhức đầu là triệu chứng phổ biến nhất.

- Yếu đuối.

- Chóng mặt.

- Buồn nôn.

- Ói mửa.

- Đau ngực.

- Lẫn lộn.

- Khó chịu.

- Mất ý thức.

Tiếp xúc với carbon monoxide từ khói đốt cháy đều gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Một số người dễ bị tác động bởi khí carbon monoxide, bao gồm:

- Phụ nữ có thai.

- Trẻ sơ sinh.

- Người cao tuổi.

- Những người hút thuốc lá.

- Những người có bệnh tim mãn tính, thiếu máu hoặc các vấn đề về đường hô hấp.

Để phòng ngừa ngộ độc khí carbon monoxide, hãy xem xét những điều sau đây:

- Mở cửa nhà để xe trước khi bắt đầu khởi động xe. Không chạy máy phát điện trong một không gian kín, như tầng hầm hoặc nhà để xe.

- Không bao giờ dùng bếp ga hoặc lò nướng để sưởi ấm nhà.

- Không gian phòng bếp cần thông thoáng để đảm bảo không khí được lưu thông hiệu quả. Khi nấu ăn cần mở cửa sổ, bật hút mùi để tránh khí CO tích tụ.

