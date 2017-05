14 loại thực phẩm dưới đây giúp bạn dễ dàng cai thuốc lá hoàn toàn

Sữa

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ sữa trước khi hút thuốc khiến bạn không thèm thuốc nữa, kể cả với những người nghiện nicotin nhiều năm. Trước khi hút, bạn nhúng điếu thuốc vào sữa và để khô, mùi vị của điếu thuốc nhúng sữa sẽ khiến bạn không thấy thèm hút thuốc nữa. Tương tự, bạn cũng có thể áp dụng các sản phẩm từ sữa khác như sữa chua, phô mai và kem thay cho sữa.

Gừng

Đây là một trong những cách tuyệt vời giúp hạn chế sự thèm muốn hút thuốc. Uống một cốc nước gừng xay hòa ít đường sẽ giúp bạn chống lại cơn thèm thuốc.

Quế

Quế có những hiệu ứng sức khỏe tuyệt vời và luôn có sẵn trong bếp. Mỗi ngày một lần hít sâu hoặc nhai một ít quế để thoát khỏi cơn thèm thuốc lá.

Rau

Ăn các loại rau như cần tây, cà rốt, bí xanh, dưa leo và trứng có thể để lại vị đắng giống như bạn uống sữa trước khi hút thuốc. Ngoài ra, một số chuyên gia nói rằng ăn nhiều các loại rau này có thể làm giảm cường độ phụ thuộc vào chất nicotin. Một số chuyên gia khác thì cho rằng, điều này cũng rất quan trọng để nhắc bạn cần phải tránh xa các loại rau ngọt như đậu Hà Lan và ngô. Vì lượng đường trong các loại rau này có thể làm tăng cơn thèm thuốc bằng cách kích thích các vùng não của bạn.

Vì vậy, lần sau khi bạn cảm thấy thèm hút thuốc, chỉ cần nhai một ít cà rốt tươi, cần tây tươi hoặc ăn một ít salad rau bina. Lợi ích của việc nhai rau là thời gian nhai chúng lâu, miệng của bạn luôn bận rộn, do đó giảm cơn thèm hút thuốc của bạn.

Đồ ăn vặt nhiều muối

Chúng ta đều biết rằng một số thực phẩm như khoai tây chiên, thực phẩm ướp muối hoặc bỏng ngô có chứa rất nhiều muối có thể gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thích ăn những món ăn nhẹ nhiều muối này nhưng lo lắng về những ảnh hưởng xấu của nó, bạn vẫn nên ăn nếu điều này có thể giúp bạn bỏ thuốc lá. Các món ăn này giúp làm giảm cơn thèm nicotin và thuốc lá. Còn nếu bạn bị cao huyết áp, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ ăn giàu natri.

Thực phẩm giàu vitamin C

Hút thuốc làm suy giảm “kho” chứa vitamin C của cơ thể, vì vậy đây là một ý tưởng tốt để tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C giúp bạn từ bỏ hút việc hút thuốc. Các loại trái cây có múi như chanh, cam và bưởi là những loại thực phẩm giàu vitamin C. Ngoài ra, dâu tây, bông cải xanh, ớt, ổi, cà chua, quả và cải xoăn cũng có lượng vitamin C khá dồi dào.

Kẹo cao su

Nhai kẹo cao su không đường là một phương pháp dễ dàng để chống lại sự thôi thúc hút thuốc của bạn bởi vì nó khiến cho miệng của bạn luôn bận rộn. Ngoài ra, hãy đảm bảo tránh uống rượu, caffein và thịt đỏ trong thời gian bạn đang cố gắng bỏ thuốc lá.

Sô cô la đen

Sô cô la cũng giúp ích rất nhiều khi bạn có ý định từ bỏ thuốc lá, đặc biệt là sô cô la đen.

Trái cây khô

Có một thực tế thú vị rằng hương thơm của trái cây khô có thể làm giảm ham muốn hút thuốc của bạn. Hãy ăn trái cây khô mỗi khi bạn cảm thấy thèm thuốc sẽ giúp bạn cai được thuốc.

Củ nghệ

Củ nghệ là một gia vị Ấn Độ tuyệt vời bạn có thể thêm vào bất kỳ món ăn nào. Đối với những người muốn bỏ hút thuốc, việc tiêu thụ nghệ sẽ rất hữu ích.

Nước

Một biện pháp nữa giúp dễ dàng khắc phục cơn thèm thuốc lá của bạn là uống thật nhiều nước. Uống nhiều nước giúp bụng no, khiến bạn không cảm thấy muốn hút thuốc lá.

Trà thảo dược

Uống một cốc trà thảo dược nóng cũng là một ý tưởng tuyệt vời khác làm giảm nhu cầu hút thuốc của bạn vì trà thảo dược lành mạnh cho cơ thể. Ngoài ra, một cốc trà xanh mỗi ngày cũng giúp làm giảm chất độc không cần thiết khỏi cơ thể.

Nhân sâm

Sâm là một loại thảo mộc Trung Quốc thường được sử dụng để giảm cân. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng nó còn có ích lợi nhiều hơn thế. Nhân sâm đã được chứng minh là làm giảm sự thèm muốn nicotine. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng sâm mỗi ngày mà chỉ cần tiêu thụ từ 3 đến 4 lần/tháng.

Cá hồi và cá ngừ

Cá hồi và cá ngừ là những thực phẩm có thể giúp bạn cai được thuốc lá vì ăn hai loại cá này sẽ để lại mùi vị khó chịu sau khi hút thuốc lá.

