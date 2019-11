11 bệnh có thể ngừa chỉ nhờ ăn một quả lê mỗi ngày, thuốc quý cũng chưa chắc tốt bằng

Quả lê rất giàu chất dinh dưỡng: nhiều nước, chất béo, protein, carbohydrat, xơ, canxi, phospho, sắt, vitamin PP, các vitamin nhóm P, C, betacaroten, axit folic. Lê ăn sống, ép ra nước, nấu hay hấp cũng đều có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

Ngoài là vị thuốc quý trị bệnh đường hô hấp, lê còn được dùng chữa các bệnh ở tuần hoàn, tim mạch, tăng huyết áp, tiêu hoá, bệnh gan, nhãn khoa, răng - hàm - mặt, bệnh xương khớp kể cả thống phong (gút), dưỡng da. Hơn nữa, lê còn được biết đến là thực phẩm chống ung thư rất tốt, đặc biệt là ăn vào mùa thu.

Ăn quả lê mỗi ngày sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

- Bổ sung chất xơ cho cơ thể: Bạn có thể bổ sung 25-30g chất xơ nếu dùng lê hàng ngày, từ đó có thể kiểm soát lượng đường trong máu.

- Phòng ngừa viêm nhiễm: Các chất trong quả lê có khả năng chống viêm cao, giúp giảm đau và viêm do các bệnh viêm khớp gây ra.

- Cải thiện tiêu hóa: Do lê có nhiều chất xơ nên sẽ giúp bạn phòng ngừa tiêu chảy, táo bón, phân lỏng.

- Chống lại tác hại của các gốc tự do: Lê có chứa khoáng chất đồng (Cu), vitamin C và K, những chất có lợi cho cơ thể. Các chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác động có hại của gốc tự do.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Lê có chứa nhiều loại vitamin như B2, B3, B6, C và K. Ngoài ra, lê còn giàu các khoáng chất như canxi, folate, magie, đồng và mangan; góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C sẽ giúp bạn giảm mệt mỏi và suy nhược. Vitamin C còn bảo vệ ADN, duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh, sửa chữa tế bào và ngăn chặn đột biến tế bào.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Lê có chứa nhiều chất anthocyanin, giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Bạn nên ăn cả vỏ quả lê vì các chất dinh dưỡng đều tập trung ở vỏ.

- Giảm cholesterol: Pectin và chất xơ trong quả lê có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Lê có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

- Giảm cân: Ngoài chất xơ, quả lê còn có hàm lượng calo thấp, rất thích hợp cho những người đang giảm cân. 1 quả lê cung cấp khoảng 100 calo, do đó bổ sung lê vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp bạn no lâu.

- Phòng ngừa loãng xương: Lê có chứa nhiều boron, khoáng chất vi lượng giúp cơ thể hấp thụ canxi, vì vậy rất tốt cho xương. Nếu thiếu boron, cơ thể sẽ khó hấp thụ các khoáng chất như photphat, magie… Các khoáng chất này sẽ nhanh chóng đào thải ra khỏi cơ thể, do đó xương dễ bị loãng và gãy, các khớp dễ bị vôi hóa.

- Phòng ngừa ung thư: Chất xơ trong quả lê kết dính các axit mật thứ cấp, do đó phòng ngừa ung thư ruột già và các vấn đề ở ruột.

Các bài thuốc từ quả lê

1. Lê đường phèn: Cắt ngang phần núm, khoét bỏ lõi hột, cho mật ong hoặc đường phèn vào rồi chưng cách thủy chín, ăn cái uống nước. Dùng trường hợp "háo phổi" ho khan do phế nhiệt, phụ nữ có thai hay bị nôn.

2. Nước lê - ngó sen: Lê 500g gọt vỏ bỏ hạt, vắt lấy nước. Ngó sen 500g bỏ đốt, lọc vỏ, thái vụn vắt lấy nước. Trộn 2 thứ với nhau, uống thay nước, chữa ho khan, họng khô khát.

3. Lê - xuyên bối: Lê gọt vỏ bỏ hạt, cắt núm, khoét bỏ lõi, cho 10g bột xuyên bối mẫu, đường phèn 30g cho vào trong lê. Hấp ăn trong 1-2 lần sáng tối. Ho kéo dài, khan hoặc đờm đặc.

4. Lê - củ cải: Lê 1kg (gọt vỏ, bỏ hạt), củ cải trắng 1kg, gừng sống 250g, sữa đặc 250g, mật ong 250ml. Lê, củ cải, gừng vắt nước riêng từng thứ.

Cho nước lê, củ cải vào nồi nấu sôi mạnh rồi dịu xuống cho chín nhừ sền sệt như keo thì cho nước gừng, sữa nóng, mật ong khuấy đều, đun tiếp nhỏ lửa cho đến khi sôi thì bắc ra, để nguội cho vào bình. Thích hợp với chứng phế âm hư nhược (sốt về chiều, ho kéo dài, đờm ít và đặc, táo bón, tiểu tiện vàng và ít, suy nhược).

Theo Khám phá