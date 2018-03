Tâm sự của những phụ nữ chỉ thích yêu theo kiểu 'bạo liệt'

Lan Nguyễn nhìn bề ngoài có vẻ là một cô nàng khô khan và bảo thủ, thế nhưng trong cuộc yêu cô lại cực kỳ mạnh bạo. Không phải tuýp người dễ dãi, vì khi yêu ai cô cực kỳ chung thủy, và chỉ muốn "hết lòng" trong cuộc yêu với người cô có tình cảm thực sự.

Lan chỉ không muốn yêu đương theo kiểu nhàm chán thông thường, vì không đem lại cho cô cảm giác mới mẻ. Ngược lại, cô muốn được bạn tình bịt mắt, trói hai tay. Cảm giác mọi thứ trong cuộc yêu đến "trong bóng tối" khiến cô háo hức khám phá, không lần nào giống lần nào. Tuy đã được bạn bè cảnh báo, "trò chơi bịt mắt" trong lúc yêu dễ dẫn đến bạn tình đặt camera quay lén, và có thể gây bất lợi cho cô về sau, khi mà mối quan hệ hai người trục trặc.

Không có mẫu số chung cho "cách yêu" của mỗi người (Ảnh minh họa IT)

Nhưng đối với Lan, có sức làm có sức chịu "quan trọng nhất là tin tưởng người mình yêu. Một khi bản chất người yêu đã không ra gì, thì có đủ cách để anh ta làm khó dễ mình về sau. Hai người đặt niềm tin lẫn nhau và làm cho nhau hạnh phúc trong thời hiện tại, vậy là đủ" - Lan tâm sự.

Điều Lan lo ngại lại ở một khía cạnh khác. "Hiện tại mình và người yêu rất hòa hợp nhau ở vấn đề này. Chỉ sợ vì một lý do bất khả kháng, hai người không đến được với nhau. Chồng mình sau này sẽ không đem lại cho mình những cảm giác thú vị như với người yêu hiện tại. Với tuýp người phụ nữ mạnh bạo và luôn muốn khám phá sự mới mẻ trong cuộc yêu như mình, với người chồng quá "hiền lành ảm đạm" trong chuyện chăn gối sẽ dễ dẫn đến kết cục mình chán nản rời bỏ họ và tìm mối quan hệ khác thú vị, với người chung sở thích có phần "quái đản" như mình" - không ngần ngại, Lan thẳng thắn chia sẻ.

Với tuýp phụ nữ ảnh hưởng của "50 sắc thái" phiên bản Việt, chị Mai Thanh (Hà Nội) sẵn sàng làm chủ cuộc chơi, hầu hết những "trò dị" không đến từ sự bắt ép của người yêu hoặc chồng. Chị là người "đạo diễn" cho tất cả "trận chiến" đầy kịch tính giữa hai vợ chồng. Phần "đạo cụ" như dây trói, vải bịt mắt, thậm chí là roi da, cũng do chị tự mày mò lên mạng mua được.

"Cũng có lúc mình dằn vặt khi thấy có lẽ mình hơi biến thái khi mỗi lần "lâm trận" đều phải bắt chồng trói tay, bịt mắt. Nhưng nếu không như vậy, dù được chồng hết lòng hết sức cỡ nào cũng không có cảm giác "lên đỉnh" - chị Mai dãi bày.

May mắn, chị có ông chồng rất chiều vợ, hiểu được cái kiểu "quái quái" của vợ khi nhập cuộc yêu, nên ông không có ý kiến thắc mắc gì. "Ban đầu chính chồng còn cảm thấy lạ lẫm, sau rồi hắn cũng háo hức khám phá "trò chơi bịt mắt bắt dê" giống như vợ. Giờ thì ông cũng như bà, không ai chịu kém ai trong cái khoản nghĩ ra mấy trò "yêu biến thái" - chị cười cười trải lòng.

Còn Hoàng Hạnh, quê Hải Dương, cũng sở hữu kiểu "yêu đương cuồng nhiệt". Cô và người yêu lâu năm công tác cách xa nhau hàng trăm cây số, mỗi lần hai người gặp nhau, cô không giữ kiểu yêu đương hôn hít "vừa đủ" như đa số các cô gái khác, ngược lại cô cắn, cấu véo người yêu đến bầm tím cổ, vai gáy và vùng tay chân.

Đương nhiên, cô cũng muốn chàng người yêu làm điều ngược lại với mình. Khi bắt đầu tuần làm việc mới, hai người phải rẽ theo hai hướng khác nhau để tất bật cho công việc của mình, cả Hạnh và người yêu đều phải mặc áo sơ mi che kín cổ và phủ toàn bộ cánh tay, với chi chít "vết yêu" bầm đỏ.

"Biết như vậy là rất bất tiện, với mùa đông lạnh không sao, chứ mùa hè nóng 40 độ mà lúc nào cũng phải mặc áo dài tay, "kín cổng cao tường" thật sự khó chịu. Nhưng cái kiểu yêu của mình là như vậy, phải thật cuồng nhiệt, nhàn nhạt kiểu "cho có" mình không chịu được. Với cả lúc hai người lao vào nhau rồi, như quên mất mình là ai và thật sự không biết đâu là điểm dừng cho phải.

Nhiều lúc cũng muốn tự điều chỉnh mình, vì có những người đàn ông thích kiểu phụ nữ cuồng nhiệt như mình, nhưng cũng có người sợ "bỏ của chạy lấy người". Biết làm sao được, ai yêu mình thì yêu cả ưu khuyết điểm thuộc về cá nhân đối phương, nếu không thì mình cũng vui vẻ chấp nhận. Ai cũng có sự lựa chọn mà bản thân cho là hợp lý." Hạnh nhún vai.

An Mi đã có quãng thời gian yêu đương mặn nồng với "người tình du học". Anh cũng là trai Việt, sang Canada theo diện học bổng một phần. Đương nhiên ở trời Tây văn minh, cả hai không ngại ngần "học hỏi" những kiểu yêu đương mới mẻ, có phần quái lạ, bạo dâm.

Vì lý do gia đình, sau thời gian học hành xứ người, cô phải về nước và kết hôn theo ý nguyện của cha mẹ. Chồng cô rất tốt, nhưng "hiền lành" trong khoản chăn gối. So sánh người yêu cũ với mỗi lần nhập cuộc yêu là một lần mới lạ, giờ ông chồng hiện tại chỉ "giản đơn vài món" khiến An Mi chán nản. Cô rất thích kiểu yêu "bạo lực" và yêu cầu chồng bịt mắt, trói tay chân mỗi lần chuẩn bị "lâm trận", nhưng chồng cô nói không chịu được cái kiểu "vừa yêu vừa tra tấn" theo cách cô yêu cầu.

Vợ chê chồng "đụt", "nhà quê hiền lành", trong khi chồng phản đối kiểu cô vợ "biến thái", "đi du học ở trời Tây rồi mang theo mấy kiểu quái đản về". Giờ giữa hai vợ chồng như có một khoảng cách vô hình giãn họ xa nhau dần

Theo các chuyên gia tình dục, không có mẫu số chung nào cho "kiểu yêu" của mỗi người, càng không có chuẩn mực đạo đức nếu như có sự đồng thuận của cả hai. Tuy nhiên, dù yêu bạo liệt thế nào, mỗi người nên biết điểm dừng cho chính mình để bảo vệ sức khỏe của cả hai.

Theo Dân Việt