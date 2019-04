Những 'tai bay vạ gió' nơi chốn phòng the

Thực tế đây chỉ những “vụ lớn”, phòng the còn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều ca tai nạn nhỏ lẻ khác. Nhỏ nên đa phần chỉ làm “xanh mặt” nạn nhân nhưng cũng lắm khi chết như chơi.

Hạ đường huyết, không khó đoán đây là sự cố này xảy ra với những người hay để bụng đói lên giường, đặc biệt với các ông, những người “hao tài tổn lực” nhiều và cũng chúa chủ quan việc “có thực mới vực được đạo”. Ông là ngà về nhà từ tiệc rượu vừa “cho chó ăn chè”đã xông thẳng lên giường, không đợi bà pha cho một ly chanh đường vừa giải rượu vừa cung cấp năng lượng nóng cho cuộc vui ngẫu hứng.

Ảnh minh họa

Vọp bẻ là sự cố phổ biến khác hay viếng thăm các ông trong cuộc yến oanh. “Chuột rút” không chỉ do đương sự bỏ qua khâu “làm nóng” hay mê mải với những “động tác khó” trên giường mà đôi khi vì mệt mỏi tích tụ, rối loạn điện giải hay đơn giản uống không đủ nước. Những cơn co cơ “ngoại biên” cùng lắm gây đau đớn, buộc chàng dừng cuộc vui là cùng, nguy là những cơn co thắt hô hấp, tim mạch rất dễ giữa đường gãy gánh.

Chăn gối đòi hỏi sự phong phú về tư thế và cột sống, cổ, chậu hông, gối, khuỷu là những vị trí “giơ đầu chịu báng” nặng nề nhất phụ vụ sự sáng tạo các các ông. Trật khớp, trượt đĩa đệm, khởi phát thần kinh tọa… là những cái tên hay được nhắc đến có bóng dáng phòng the. Các thầy chữa trật đả, bác sĩ chấn thương chỉnh hình, lâu lâu lại trổ tài với những bệnh nhân được đưa thẳng từ uyên ương phòng đến bệnh viện...

Xuất huyết, bục vỡ khối u bướu (đã biết hay tiềm ẩn) cũng hay mượn tay tình dục. Những khối u phần phụ của phụ nữ nữ là ứng viên số một, kế đến là sỏi niệu, búi trĩ, polip, dị dạng mạch máu não…

Với sản phụ sau sinh, cường lực các cơn co cơ khoái cảm cộng với cơn thở gấp làm tăng áp suất thành bụng có thể hiệp đồng trong ngoài làm bục vết khâu tầng sinh môn, vết sinh mổ mới, họa hoằn còn làm rách cả vết sinh mổ cũ có thâm niên nhiều năm…

Hãn hữu nhưng đôi khi các bác sĩ nhãn khoa phải tiếp nhận những ca… bong võng mạc (cận thị nặng, tiến triển nhanh), tai biến tăng nhãn áp có bóng dáng của một trận yêu “long trời lở đất”.

Tựu trung, tình dục đóng vai trò “ngòi nổ” các tai biến từ tư thế phá cách, cường lực cơ co thắt khoái cảm và tình trạng cường kích do huy động thần kinh, tuần hoàn, hô hấp… Một số do tương tác trực tiếp của hai cơ quan đích. Chẳng hạn, tân nương bị dị dạng, vách ngăn hay dính âm đạo bẩm sinh nhiều khả năng đối mặt với một chấn thương nặng ngay trong đêm động phòng, với pha tiếp cận đầu tiên với “phương tiện” của lang quân.

Nghe có vẻ bất an, nhưng may là xác suất những cú nạn tai “trên trời rớt xuống” này tương đối hiếm. Cơ bản, phòng the vẫn là nơi an toàn cho hầu hết đôi uyên ương, và hầu hết thời gian sử dụng nó. Do vậy, không cần lo xa nhưng tốt nhất đừng bỏ qua khi một, hai lần bị chúng viếng thăm. Chẳng hạn, ca vọp bẻ đầu tiên bị xem thường sẽ mở đường cho những cơn co cơ lành ít dữ nhiều khó đoán sau này.

Theo B.S Đỗ Minh Tuấn (Sức Khỏe & Đời Sống)