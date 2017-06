Nhìn vóc dáng, đoán khả năng “chăn gối” của chị em

Dựa vào những bằng chứng khoa học, từ vóc dáng của chị em phụ nữ có thể đoán được bạn có phải là một người giỏi “chuyện ấy” hay không:

Phụ nữ có đường cong nóng bỏng thường cởi mở

Về mặt sinh học, một người phụ nữ có đường cong nóng bỏng, đặc biệt là đường cong ở phần hông, có xu hướng cởi mở trên giường. Một nghiên cứu của Đại học Leeds phát hiện ra rằng, phụ nữ có hông lớn thường có khuynh hướng cuồng nhiệt với tình dục, cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm cái mới.

Ngoài ra, phụ nữ có hông cong thường được cho là có khả năng sinh sản tốt.

Phụ nữ có chiều cao khiêm tốn: Khả năng phong phú

Đừng nghĩ phụ nữ có chiều cao khiêm tốn kém cỏi trong chuyện chăn gối. Ngược lại, mẫu phụ nữ thấp thường dễ thích nghi nhiều tư thế, ở nhiều địa hình nhờ thế mà khả năng chăn gối phong phú hơn. Thêm vào đó, phụ nữ thấp có trọng tâm thấp nên độ cân bằng tốt hơn.

Phụ nữ cao: Gặp nhiều bất tiện

Mặc dù có một nghiên cứu cho rằng cả nam giới và phụ nữ có chân dài thường sexy, khỏe mạnh, quyến rũ nhưng khi ở trên giường thì kiểu phụ nữ này không hẳn đã lí tưởng.

Vấn đề không phải bởi kĩ năng của họ kém mà bởi thân hình quá cao sẽ khiến họ gặp trở ngại, bất tiện, không dễ dàng xử lí cơ thể của mình.

Phụ nữ béo: Hưởng thụ tốt hơn

Theo nhà khoa học James Watson – người từng đoạt giải Nobel về di truyền chỉ ra rằng, phụ nữ mũm mĩm có nhiều cơ hội thưởng thức quan hệ tình dục tốt hơn với phụ nữ gầy.

Là một người khám phá ra cấu trúc AND, ông tin rằng từ quan điểm sinh học cho rằng phụ nữ mập hưởng thụ tình dục tốt hơn. Tại sao ư? Bởi vì tất cả những chất béo trong cơ thể làm tăng endorphin làm tăng ham muốn tình dục và cho họ sức mạnh để làm việc đó.

Phụ nữ gầy: Ham muốn thấp hơn phụ nữ béo

Không giống như phụ nữ có ngoại hình mũm mĩm, những người phụ nữ gầy không có được sự thúc đẩy của endorphin nên ham muốn tình dục thấp hơn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, cánh mày râu tiết lộ rằng họ cảm thấy thỏa mãn trên giường với những người phụ nữ có vòng eo mỏng. Đó cũng là một điểm hấp dẫn của phụ nữ gầy.

Phụ nữ ngực nhỏ: Dễ thăng hoa

Mặc dù rất nhiều người ca ngợi và thích thú các cô gái có bộ ngực khủng nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ ngực nhỏ kém cỏi trong chuyện chăn gối. Thực tế là phụ nữ ngực nhỏ dễ thăng hoa hơn, cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn khi quan hệ.

Tại sao ư? Bởi vì bộ ngực nhỏ có nhiều nhạy cảm hơn bộ ngực lớn, do đó trong màn dạo đầu họ cảm nhận được nhiều hơn.

Phụ nữ có bộ ngực khủng: Biết rõ mình muốn gì

Một nghiên cứu năm 2013 phát hiện ra rằng, phụ nữ có bộ ngực lớn thông minh hơn những người phụ nữ có bộ ngực nhỏ. Do đó, mặc dù bộ ngực to khiến họ ít sự nhạy cảm hơn so với bộ ngực nhỏ nhưng là người thông minh nên họ hoàn toàn có thể biết làm thế nào để có được thứ mình muốn khi quan hệ tình dục.

Theo Khám phá