Dù muốn đến mấy nhưng bạn buộc phải nhịn 'yêu' trong những thời điểm này

1. Sau khi uống nhiều rượu bia

Đàn ông thường có thói quen sau khi uống rượu bia về nhà là muốn làm “chuyện ấy”. Thực tế, uống một chút sẽ giúp kích thích, tạo hưng phấn cho cả 2. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều những chất có cồn này có thể gây kích thích hệ thống tim mạch, dẫn đến co thắt mạch máu, tăng lượng máu lưu thông, tăng huyết áp, gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra, rượu bia còn làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, suy giảm chức năng sinh sản nếu sử dụng quá nhiều trong thời gian dài.

2. Khi đang stress

Khi tâm trạng không được thoải mái thì tốt nhất là không nên quan hệ tình dục. “Yêu” trong lúc tinh thần căng thẳng dễ gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản thân. Một trong hai người đang có tâm trạng nặng nề khi quan hệ có thể làm phụ nữ bị lãnh cảm và đàn ông bị liệt dương.

3. Khi quá no hoặc quá đói

Khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Còn khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn.

4. Khi đang có dấu hiệu sốt

Sốt khiến thân nhiệt của bạn sẽ cao lên. Hoạt động tình dục cũng đòi hỏi cơ thể nam giới phải tiêu hao năng lượng và dễ bị nóng lên. Điều này là vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe bởi các mạch máu trong cơ thể bị giãn ra, căng lên. Hơn nữa, cơ thể đang ốm sốt cần phải được nghỉ ngơi để lại sức, việc dồn sức lực cho “chuyện ấy” dễ khiến nam giới bị lao lực và càng nguy hại hơn nhiều.

5. Khi vừa tắm xong

Tắm có tác dụng tăng cường lưu thông máu, làm các mạch máu giãn nở, tuần hoàn máu tốt hơn. Vì thế, việc quan hệ tình dục ngay khi tắm xong sẽ làm gia tăng tuần hoàn máu ở cơ quan sinh dục, dễ bị xung huyết , mất cân bằng máu, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng tình dục.

6. Khi chưa vệ sinh cơ thể

Trước khi sinh hoạt tình dục nên vệ sinh cơ thể trước, đặc biệt là vùng cơ quan sinh dục, vì nếu sinh hoạt tình dục trong môi trường ô nhiễm sẽ dễ gây viêm nhiễm phụ khoa cho cả đàn ông và phụ nữ, ngoài ra còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của cả hai người.

7. Khi đang mắc bệnh

Khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của cơ thể không còn trong trạng thái bình thường, đặc biệt với các trường hợp người bệnh tăng huyết áp hoặc huyết áp không ổn định, khi thấy huyết áp có xu hướng tăng hay có triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt thì không nên “yêu”.

