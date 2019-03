99% quý ông phải biết những điều này để "chuyện ấy" được thăng hoa "hạnh phúc"

1. Phái mạnh có thực sự mạnh?

Nhiều ý kiến cho rằng nam giới có nhu cầu tình dục cao hơn nữ. Điều đó không hoàn toàn đúng và chưa có gì chứng minh. Việc khẳng định nhu cầu tình dục nam giới cao không thể dựa vào việc họ thường muốn tìm kiếm nhiều bạn tình, nhất là khi còn trẻ, trong khi nữ chỉ hướng ham muốn tình dục về một người nam nào đó để nói rằng nam giới nhiều ham muốn hơn. Hơn nữa, có nhiều ý kiến cho rằng, phụ nữ ham muốn nhiều hơn nam giới và đó là điều nguy hiểm cho cánh đàn ông.

2. Những vùng phát sinh khoái cảm của nam ở đâu?

Khoái cảm của nam tập trung quanh dương vật (có tài liệu chỉ nói đến phần quy đầu). Tuy nhiên, phái mạnh cũng có khá nhiều vùng nhạy cảm chứ không phải chỉ có một nơi duy nhất đó. Nhưng đàn ông thường có xu hướng ngại chỉ dẫn phụ nữ bởi họ sợ bạn tình tự ái. Cụ thể, các khu vực nhạy cảm của phái mạnh là ngực, phía trong đùi và mặt. Ngoài ra, họ cũng đặc biệt thích khi được bạn tình chăm sóc “cậu nhỏ” và dùng tay kích thích các vùng xung quanh khu vực này.

Hiếm có khoái cực liên tiếp ở nam giới trong một lần giao hợp. Khi một người trẻ bị xuất tinh sớm thì thường muốn lập lại ngay hành động giao hợp để sửa chữa thiếu sót ở lần đầu. Nhưng với thời gian, sự cương cứng sớm sau khi xuất tinh trở nên khó khăn hơn. Vì khoái cảm cho bản thân và cho bạn tình, nam giới quan tâm nhiều đến chuyện kéo dài thời gian cương cứng hơn là muốn xuất tinh nhiều lần.

Xuất tinh và khoái cực ở nam giới là 2 cơ chế không tách rời nhưng không phải là một. Người ta đã biết rằng khoái cực đến trước xuất tinh vài giây. Có những nam giới có khoái cực mà không xuất tinh (khoái cực khô) và có người có xuất tinh mà không có khoái cảm.

3. Cũng có lúc đàn ông sợ chuyện chăn gối

Trong khi phụ nữ có cả ngàn lý do để nói không với "chuyện ấy" thì đàn ông cũng vậy. Nhưng không phải vì những lý do phụ nữ hay nghĩ (thích người phụ nữ khác, chán vợ...). Đừng cho rằng đàn ông có thể lên giường với cả người mình không yêu mà quy chụp họ không bao giờ biết chán "chuyện ấy". Thực tế là có một số mối quan tâm về tình dục khiến đàn ông hay lo lắng và dễ dẫn đến sợ hãi. Điển hình phải kể đến như lo lắng về kích thước "súng ống"; lo lắng về "hiệu suất" của mình; lo lắng vì không tìm thấy sự hòa hợp với bạn tình... và hàng loạt các lý do khách quan khác như mệt mỏi trong công việc... Đó chính là nguyên nhân đẩy họ đến chuyện sợ sex.

