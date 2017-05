6 quan niệm sai lầm về tình dục có thể làm tiêu tan hạnh phúc

Những điều phi lý và nỗi sợ hãi đã trở thành hết sức phổ biến làm cho chúng ta không thể tận hưởng sự hạnh phúc mà tình dục mang lại. Nhiều người thường bị dằn vặt khổ sở bởi cùng một câu hỏi: "Liệu tình dục có phải là điều không thể thiếu?", "Khi nào thì con người ta có thể bước vào mối quan hệ đó?".

Ảnh minh họa.

Các nhà tâm lý học đã trả lời cho câu hỏi đơn giản ấy rằng: tình dục là cần thiết bởi vì chúng ta được sinh ra, tạo thành như thế. Và bạn có thể bắt đầu quan hệ tình dục khi bạn đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều đó - cả về tâm lý, sinh lý và tâm hồn. Chính sự chưa sẵn sàng cho những hậu quả làm nên nỗi sợ hãi và sự cấm kỵ sai lầm.

Quan niệm sai lầm đầu tiên: Tình dục chỉ để sinh con đẻ cái

Xã hội loài người đã tạo ra một phép lạ giúp họ tách rời, khác biệt hẳn với thế giới động vật: con người tách rời hạnh phúc của tình dục ra khỏi trách nhiệm sinh sản. Điều đáng sợ nhất là quan niệm này có khả năng dập tắt những ham muốn tình dục của người đàn ông và phụ nữ tuổi trung niên.

Vào độ tuổi này, bất chợt có những người ngưng hoạt động tình dục không phải vì họ không còn có thể, mà bởi vì họ cho rằng khi đã có con cái đầy đủ rồi thì không còn cần tình dục nữa . Và sau đó, có một số người đàn ông tự làm mất đi khả năng của mình chỉ vì họ không còn sử dụng tới nó nữa.

Nói chung, thật là ngu ngốc khi bạn lấy tuổi tác để đóng khung đời sống tình dục khi mà thế giới hiện đại hôm nay con người có thể có những quan hệ gần gũi mà không sinh con và có thể sinh con mà chẳng cần có quan hệ gần gũi.

Ảnh minh họa.

Quan niệm sai lầm thứ 2: Tình dục chỉ là một hoạt động mang tính sinh lý

Ngay từ những năm 70 năm của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khái niệm về "sức khỏe tình dục", mà cho đến ngày nay nó vẫn còn được thừa nhận. Điểm nhấn trong khái niệm này không phải là về sự ngăn ngừa bệnh tật, về những khiếm khuyết sinh lý, hoặc độ lệch khỏi một chỉ tiêu sinh lý nào đó.

Cơ sở của nó chính là khả năng giao tiếp giữa hai con người yêu nhau, nghĩa vụ qua lại với nhau và cách thể hiện cảm xúc của mình. Điều quan trọng thứ hai – đó là sự giải phóng bản thân khỏi sự sợ hãi, những định kiến ​​và quan niệm sai lầm trong quan hệ tình dục.

Và như vậy có nghĩa là chiếc chìa khóa của mối quan hệ tình dục tốt đẹp – đó là sự hiểu biết lẫn nhau và sự gần gũi tình cảm.. Như chúng ta đều biết, tuổi tác và kinh nghiệm sống chỉ làm cho đời sống tình dục trở nên phong phú hơn và đa dạng hơn, do đó nỗi ám ảnh về khả năng thể chất của chinh bản thân mình là điều hoàn toàn vô lý.

Quan niệm sai lầm thứ 3: chỉ có người phụ nữ không đứng đắn mới chủ động trong quan hệ tình dục

Quan điểm này chính là một điều có sẵn trong tiềm thức văn hóa cổ hủ lâu đời của con người ta, nó có thể là phần còn lại từ thời Trung cổ: người phụ nữ luôn luôn là nạn nhân, còn người khởi sự và “điều hành” các quan hệ tình dục – là đàn ông.

Trong khi đó, người đàn ông hiện đại hôm nay có phần nào đã trở nên… nhẹ nhàng và mềm mại hơn, họ đôi khi cũng biết sợ hãi cuộc sống, và vì thế với họ cảm giác được đánh giá, được cần thiết là điều rất quan trọng.

Bằng sự chủ động, người phụ nữ ám chỉ với người đàn ông thân yêu của mình: "Anh giỏi hơn tất cả mọi người và em đã chọn anh". Điều đó khiến người đàn ông thấy tự tin hơn và cố gắng chứng tỏ khả năng yêu thương của mình nhiều hơn

Quan niệm sai lầm số 4: chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới hấp dẫn đàn ông

Điều huyễn hoặc này liên quan đến sự sợ hãi nữ tính. Người phụ nữ cho rằng: "Tôi không đẹp (tôi quá béo, tôi không trang điểm ...) vì vậy tôi không có quyền chủ động hoặc quyền thu hút sự chú ý của ngươi đàn ông". Người phụ nữ, cho đến khi chưa đạt đến sự trưởng thành về mặt tâm hồn, sẽ luôn luôn có điều gì đó mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình.

Và chính những điều mặc cảm do bạn bè, do người xung quanh do chính bản thân mang đến đó sẽ làm cho họ trở nên đáng chán trong mắt của người đàn ông. Một người phụ nữ lo lắng về những khiếm khuyết trong vẻ bề ngoài của mình sẽ luôn luôn căng thẳng, hồi hộp, sợ phải nhìn thẳng vào đàn ông.

Phái mạnh lại có thể tiếp nhận điều này như là một dấu hiệu của sự từ chối và họ nghĩ rằng tốt nhất là đừng đến gần cô ấy, bởi vì chính đàn ông cũng có những mối lo của mình.

Trong cuộc sống hiện đại hôm nay có rất nhiều cách để cải thiện hoặc thay đổi vẻ bên ngoài, từ các phương cách đắt tiền - như phẫu thuật thẩm mỹ hay các câu lạc bộ thể hình, cho đến những cách không làm hao hụt mấy ngân sách của bạn - ví dụ như những bài tập thể dục hàng ngày và việc ăn kiêng.

Chỉ có những phụ nữ lười biếng mới không thể biến mình thành người phụ nữ đáng được mong ước (ít nhất là với một ai đó). Hơn nữa, dù rằng nói điều này thì có vẻ hết sức sách vở, nhưng trong cuộc sống, nhất định sẽ đến một lúc mà người phụ nữ nhận ra rằng điều quan trọng không phải cái gì đó bên ngoài, mà là những gì ẩn giấu bên trong.

Vì thế, bất cứ sự chăm chút nào cho chính bản thân mình sớm hay muộn cũng sẽ có những thành công trong những quan hệ gần gũi thân mật giữa đàn ông và đàn bà. Và cuối cùng thì phải thấy rằng không phải mọi phụ nữ xinh đẹp đều có thể thu hút đàn ông và không phải mọi phụ nữ xấu xí đều mãi mãi cô độc.

Quan niệm sai lầm thứ 5: Phụ nữ chính là những “con ma cà rồng gợi cảm”

Đây hoàn toàn là một nỗi sợ hãi rất.. đàn ông. Nhiều người đàn ông thành đạt luôn nghĩ rằng phụ nữ sử dụng quan hệ tình dục để biến họ thành nô lệ, để đạt được quyền lực.

Một số người khác lo sợ rằng nếu họ thể hiện mình trên giường kém cỏi, đặc biệt là, nếu họ đi về nhà với sự mệt mỏi và không muốn quan hệ tình dục, người phụ nữ ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm kiếm một “đối tác” mới. Điều này có thể đầu độc cuộc sống của phái mạnh ở mọi lứa tuổi.

Hơn nữa, cũng chính vì sự lão hóa và suy yếu vật chất này khiến người đàn ông đôi khi bắt đầu tìm những cô nhân tình trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, với hy vọng "nâng cao hình ảnh của chính mình". Trong thực tế, sự thành công hay thất bại của quan hệ tình dục giữa hai người thân yêu hoàn toàn không nằm ở tần số hay khả năng vật chất như thế.

Người phụ nữ tôn trọng và yêu thương chồng mình không chỉ bình tĩnh với những thất bại thỉnh thoảng của anh mà còn làm tất cả để điều đó không thể nhận ra. Còn người phụ nữ đang giận dỗi, không không hài lòng có thể biến một cuộc “mây mưa” thành công thành sự thất bại rõ ràng.

Ảnh minh họa.

Quan niệm sai lầm thứ 6: Sau tuổi 45 năm, nhu cầu tình dục sẽ biến mất

Quan điểm sai lầm này chẳng có gì khác chính là mánh lới của những kẻ lười biếng, họ không còn muốn vất vả trong việc cải thiện bản thân cả về tinh thần và thể chất. Tất nhiên, mỗi người chúng ta có rất nhiều cách để giải thoát năng lượng.

Sự sáng tạo, công việc cho đến khi mệt bã người, chăm sóc các cháu nội ngoại, chăm sóc cha mẹ già, ly hôn, chia chác tài sản ly hôn…- đó chính là một số trong những điều có thể nuốt trọn năng lượng tình dục còn bị kìm giữ của bạn. Dành nó cho con người thân yêu của bạn hoặc sử dụng nó vào các lĩnh vực khác – đó là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người.

Lời khuyên của các nhà tâm lý:

Chúng ta không phải lúc nào cũng nhận thức được rằng những hình dung của chúng ta về tình dục phụ thuộc vào người xung quanh như thế nào. Sự hình thành khả năng tình dục của nam giới phụ thuộc, đầu tiên, vào mẹ hoặc chị gái, người đã khuyến khích hoặc ức chế sự thể hiện nam tính của anh ta từ thời thơ ấu.

Người phụ nữ đầu tiên là sự quan trọng thứ hai – họ có sức mạnh truyền cảm hứng hoặc làm thất vọng. Sự từ chối hay chê bai trong bất cứ nguyên nhân nào ở tuổi trung niên đều có thể trở thành áp lực cho những hiệu quả cụ thể.

Ở người phụ nữ, mọi việc phức tạp hơn. Nếu cha mẹ yêu cầu con gái phải luôn luôn biết kìm chế mọi sự thích thú của mình, cô sẽ lúng túng, không tự tin ngay cả trong quan hệ tình dục. Quen với việc bị bó buộc, người phụ nữ sẽ khép kín, mâu thuẫn, đề phòng hoặc vô cùng tự ti trong mọi mối quan hệ.

Trong tình dục, những người phụ nữ mềm mại, nhạy cảm, và năng động luôn luôn thành công hơn. Hãy nhớ rằng: nếu người phụ nữ bước về phía người đàn ông, thì anh ấy cũng sẽ bước tới gặp cô ấy. Cảm hứng mà cô ấy mang tới giúp anh ấy làm tất cả những gì anh ấy có thể làm.

Theo Thúy Trâm/PNO