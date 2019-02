Xuất hiện nhiều tình tiết "bí ẩn" vụ Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt a xít

Theo hồ sơ, tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi cả hai đến quãng đường vắng gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bị hai kẻ đeo khẩu trang áp sát, tạt a xít.

Sau đó, kẻ lạ mặt rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm trước khi lên xe tẩu thoát.

Sau ít ngày cấp cứu tại BV Đà Nẵng, người thân cho hay nạn nhân được đưa đến một bệnh viện ở Thái Lan để chữa trị. Anh Nghiêm xuất viện trong tình trạng vùng mặt, nhất là mắt bị thương nặng do a xít ăn mòn vào cơ thể.

Nạn nhân được chuyên cơ chở sang Thái Lan để chữa trị. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi trên Tiền Phong, nạn nhân Nghiêm cho biết đêm xảy ra vụ việc, gia đình chuẩn bị đi ăn nhưng vì chỉ có một chiếc ô tô nên Nghiêm và bạn gái chạy xe máy đi trước. Khi đi qua ngữ tư, thấy hai người thanh niên đậu xe và nhìn chằm chằm Nghiêm. Đi khoảng 200m, hai thanh niên đi sát xe phía bên trái và kêu lên. Vừa kịp nhìn qua thì họ tạt a xít. Do nóng quá, 2 người ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng chạy ra giữa đường nhờ người đi qua giúp đỡ. Khi thấy chân đau quá, nhìn xuống mới biết chân bị cắt gân...

Nghiêm hoang mang cho biết: “Em cũng có va chạm gia đình, va chạm xã hội nhưng rất nhỏ, không đến mức nào. Thành ra không biết tại sao. Không biết có phải sự nhầm lẫn hay trả đũa gì đó mà lại nặng nề như vậy”.

Hiện Công an huyện Bình Sơn đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh (gần khu vực xảy ra vụ việc) ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang tạt a xít, dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân.

Bước đầu, cảnh sát ghi nhận hung thủ gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc. Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm.

Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada). Tuy nhiên, sau hai ngày xảy ra vụ án, anh trai nạn nhân đã vội vã rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ. Ảnh: Tiền phong

Khai với cảnh sát, Ngọc Trâm (bạn gái Nghiêm), cho biết trong quá trình làm việc và sinh sống tại Canada, anh Nghiêm có mâu thuẫn với một số người tại Canada.

Được biết, hơn 7 năm trước, Võ Duy Hoàng (con trai đầu) từng đưa Nguyễn Thị Ngọc Trâm (em gái của vợ Hoàng) từ Canada về Quảng Ngãi chơi và giới thiệu làm quen với một thanh niên địa phương. Nhưng do tình cảm đôi bạn trẻ không thành, Trâm không thể bảo lãnh chàng trai này sang Canada. Tuy nhiên, mở rộng điều tra, bước đầu, cảnh sát loại trừ khả năng nghi phạm gây án xuất phát từ tình cảm trai gái.

Năm 2013, Hoàng bảo lãnh cha, mẹ cùng em trai Võ Duy Nghiêm sang Canada theo diện xuất khẩu lao động. Đến năm 2014, Nghiêm tìm hiểu, tỏ lòng yêu Ngọc Trâm, sau đó tách ra làm ăn riêng. Tích góp vốn liếng, đến năm 2018, chàng trai trẻ cùng bạn gái mở tiệm nail ở Vancouver (Canada).

Ông Linh đau buồn kể lại vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Trao đổi với Trí thức trẻ, ông Võ Duy Linh (SN 1953, cha của nạn nhân) đau đớn cho biết: "Cứ ngỡ năm nay gia đình sum họp, ăn Tết vui vẻ sau nhiều năm xa quê. Ai ngờ, lại xảy ra sự việc đau lòng này. Mấy ngày qua, tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân và không hiểu sao lại xảy ra sự việc..."

Sáng nay, ông Võ Duy Linh cho biết, tối qua con trai đầu Võ Duy Hoàng từ Canada gọi về cho gia đình, hỏi thăm tình hình sức khỏe của em trai. Hoàng bảo đang thu xếp, gửi tiền chữa trị cho em Nghiêm tại Thái Lan.

Theo gia đình nạn nhân, 2 ngày sau khi Nghiêm và bạn gái gặp nạn, anh trai nạn nhân là Võ Duy Hoàng đã vội vã rời Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.

Ông Linh cho biết lúc đầu ông không nắm rõ lịch nghỉ Tết của Hoàng. Tuy nhiên sau khi Hoàng ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng chăm em trai 2 ngày, dự liệu chi phí điều trị cho em tốn kém nên Hoàng quyết định qua Canada sớm hơn dự kiến để đi làm kiếm tiền chữa trị cho em.

Trước đó, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada sau hai ngày xảy ra vụ án.

