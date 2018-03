Xôn xao con trai chém mẹ đẻ gần 100 tuổi tử vong

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội tối nay (19/3), ông Tường Hữu Hảo – Chủ tịch UBND xã Liên Khê, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết: “Cách đây 2 ngày trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra vụ án thương tâm khi con trai cầm dao chém mẹ tử vong”.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều ngày 17/3, Phan Chính Xiêm (SN 1955), trú tại xóm 9, thôn Kênh Hạ, xã Liêm Kênh đi chơi về, sau đó có lời qua tiếng lại với mẹ đẻ là cụ P.T.A (99 tuổi). Lúc này, bất ngờ Xiêm cầm dao chém nhiều nhát vào mặt và người mẹ khiến cụ A. tử vong.

Ảnh minh họa

Phát hiện sự việc, vợ của Xiêm đã hô hoán cùng người dân địa phương căn ngăn nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau đó, Công an xã Liêm Khê có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an huyện Khoái Châu, đội pháp y Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Xiêm có 3 đời vợ và có 3 người con gái và hiện đang ở cùng với cụ A.. Cách đây ít năm, đối tượng bị ngã dàn giáo trong lúc xây nhà dẫn đến chấn thương sọ não và từ đó hay có biểu hiện lạ.

Được biết, Xiêm là cán bộ đảng viên nghỉ hưu, sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng bị công an bắt tạm giam và điều tra theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy