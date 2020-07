Xin ma tuý không được, nam thanh niên rút dao chém chết người

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Hạng A Mua (sinh năm 1994, trú tại bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người .

Trước đó, vào chiều ngày 7/7, A Mua lên lán nương của Hạng A Sồng (là người cùng bản) để ngủ.

Đến sáng 8/7, Mua dậy xin ma túy để sử dụng nhưng Sồng không cho. Do bức xúc nên y đã dùng dao chém vào cổ anh Sồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Mua đã nhanh chân bỏ trốn.

​Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân Công an huyện Bắc Yên cùng Công an tỉnh Sơn La khẩn trương truy bắt Hạng A Mua. Đến ngày 15/7, đối tượng bị công an bắt giữ.

Theo Tổ Quốc

