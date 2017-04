Vụ Vĩnh Phúc: Hạ sát nạn nhân xong, hung thủ nhắn tin báo công an nơi giấu xác

Thông tin từ ông Nguyễn Đức Sơn - Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục cho biết, sáng 23/4, nghi phạm vụ giết mẹ bạn gái giấu xác đã nhắn tin cho trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà T. là ở góc chuồng lợn trong khuôn viên nhà của gia đình.

Nhận được thông tin, công an xã đã có mặt tại nhà bà T. bảo vệ hiện trường.

Thông tin lập tức được báo cáo lên công an cấp trên. Sáng cùng ngày, công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc và một số đơn vị chức năng của công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải chứa xác bà T., tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thi thể trong bao sau đó được xác định chính là bà T. đã mất tích trước đó. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, người nhà không thấy cháu T.T.T (4 tuổi), con trai chị T.T.B.C đang ở đâu nên nháo nhào đi tìm.

Đối tượng Thu (áo trắng) bị công an áp giải

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) tổ công tác của công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu T. khi đang bị đối tượng bế đi cùng đưa lên xe taxi.

Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) là nghi can gây ra cái chết cho bà Nguyễn Thị T. (71 tuổi, trú tại xã Vân Trục).

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, cách đây nhiều ngày, bà Nguyễn Thị T. (71 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng dưng mất tích bí ẩn.

Ngay sau đó, con gái bà là chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi) cùng người dân địa phương và người thân trong thôn đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy nên đã báo cáo chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đến 6 giờ sáng 23/4, công an huyện nhận được thông tin tại chuồng lợn nhà chị C. có một bao tải dứa dựng ở góc giống dáng ngồi của người. Ngay sau đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng của công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải.

Thi thể trong bao tải chính là bà T., chết trong tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích…Tuy nhiên, khi vừa tìm thấy xác bà T. thì con trai của chị Cảnh là cháu T. cũng mất tích bí ẩn. Liên tiếp xảy ra những sự việc rúng động đã khiến người dân địa phương bàng hoàng, sửng sốt.

Được biết, sống cùng nhà với bà T. có Trần Xuân Thu, giáo viên tiểu học và cháu T. (con riêng của chị C.). Tuy nhiên, từ đêm 21/4, căn nhà này khóa cửa, không ai liên lạc được với T. Số điện thoại của bà T. cũng trong tình trạng tương tự.

Hiện cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP.HCM