Vụ trẻ sơ sinh bị ném xuống chân chung cư Linh Đàm: Lý giải mức án người mẹ trẻ có thể phải đối diện

Nghi phạm là nữ sinh viên đại học

Khoảng 20h30 ngày 18/10, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) một trẻ sơ sinh được cho là do một bà mẹ trẻ ném từ tầng 31 tòa nhà HH2 xuống đất. Ai nấy đều tỏ ra thương tiếc cháu bé còn nhỏ chết quá thương tâm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định được danh tính nghi phạm là Đ.T.V.A (21 tuổi, quê ở Quảng Bình), đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội). Do sức khỏe còn yếu nên nghi phạm này được cơ quan công an đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội.

Bước đầu V.A khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ có 3 người, nhưng hai người còn lại không hề biết cô này sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất. “Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, trước bằng chứng không thể chối cãi, V.A đã thừa nhận sinh con trong nhà vệ sinh, nhưng cháu bé đã tử vong nên vứt con qua cửa sổ nhà vệ sinh xuống đất”, đại diện Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Chiều 19/10, tại khu chung cư này vẫn là không khí trầm lắng, u ám, khi người dân ở đây chưa hết bàng hoàng, xót xa trước vụ việc trên. Rất đông người dân vẫn tập trung ở khu vực gần nơi cháu bé bị rơi để tìm hiểu thêm sự việc. Bà P.T.T (sống cùng tầng 31 của tòa nhà HH2) kể: “2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, tôi còn trông thấy một trong 2 cô gái sống trong căn hộ 3112 (nơi V.A cùng bạn thuê ở- PV) ngồi nói chuyện với một nam thanh niên ở sảnh. Hôm 18/10, nam thanh niên này đến trước căn hộ gõ cửa nhưng mãi không thấy cô gái bên trong mở cửa. Hiện căn hộ 3112 tạm thời bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra”.

Nói về vụ việc nghiêm trọng này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi vứt trẻ sơ sinh có dấu hiệu phạm tội hình sự. Cơ quan điều tra cần thiết khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong. Theo đó, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ được nguyên nhân tử vong của cháu bé do người mẹ đẻ gây ra thì có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” theo Điều 124 (Bộ luật Hình sự 2015).

Phân tích về tội danh này, luật sư Nguyễn Thu Anh nói, để thỏa mãn tội danh này, chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, người phạm tội là mẹ đẻ. Nạn nhân là trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi. Nếu nạn nhân trên 7 ngày tuổi sẽ không thỏa mãn tội danh này mà sẽ là tội khác. “Nếu bị truy tố về tội danh trên, người mẹ sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù”.

Đâu là căn nguyên gây ra tình trạng trên?

Trước quan điểm cho rằng, với mức phạt tù tối đa chỉ là 3 năm đối với người mẹ giết con mới đẻ là nhẹ so với tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, luật sư Nguyễn Đức Long (Đoàn luật sư TP Hà Nội) khẳng định, sở dĩ việc chỉ áp dụng mức phạt tối đa 3 năm tù đối với người mẹ giết con mới đẻ là do mối quan hệ đặc biệt giữa người mẹ và nạn nhân. Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, người mẹ sau sinh thường có tâm, sinh lý không ổn định, dễ bị tổn thương và kích động. Đặc biệt, ngay trong chính Điều 124 (Bộ luật Hình sự 2015) đã giải thích nguyên nhân của việc giết con mới đẻ xuất phát từ việc ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Luật sư Nguyễn Đức Long phân tích: “Để xác định tội danh đối với người mẹ giết con mới đẻ, có hai căn cứ: Giết con trong 7 ngày tuổi; Nguyên nhân giết con là do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ. Trường hợp giết con trong 7 ngày tuổi và cơ quan điều tra chứng minh được người mẹ không phải do lạc hậu, do hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà dẫn đến giết đứa trẻ thì người mẹ rất có thể bị khởi tố về tội “Giết người” với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Bước đầu sản phụ khai rằng cháu bé tử vong sau khi sinh ra nên đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh. Nếu đúng như lời khai của sản phụ, người có hành vi ném thi thể cháu bé xuống đất sẽ bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 319 (Bộ luật Hình sự 2015)”.

Trong khi đó, theo một chuyên gia tâm lý, có thể người mẹ trẻ này có dấu hiệu của “trầm cảm sau sinh”. Tình trạng bệnh thường khiến các sản phụ có cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng vu vơ. Người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường có tâm lý lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân không làm tốt vai trò của một người mẹ. Thậm chí, từ tâm lý này có thể dẫn đến những hành động không thể kiểm soát và vô cùng nguy hiểm như hại con hoặc tự tử.

Nguyên nhân phát bệnh là do sau khi sinh, cơ thể có một sự thay đổi lớn về tâm, sinh lý. Mặt khác, trong cơ thể người mẹ có một sự thay đổi nhanh chóng nồng độ hormon trong máu, đó là sự giảm đi của nồng độ estrogen và progesterone, nồng độ hormon tuyến giáp thyroid cũng giảm, dẫn đến mệt mỏi, trầm cảm. Sự suy giảm về nồng độ hormon cùng với sự thay đổi về huyết áp, chức năng của hệ miễn dịch và những biến đổi về chuyển hoá mà bà mẹ sau sinh phải trải qua là một phần trong căn nguyên gây trầm cảm.

Các triệu chứng trầm cảm sau sinh Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty An Việt Sơn, người bị trầm cảm sau sinh thường có các triệu chứng: Luôn trong tâm trạng tồi tệ; Cảm giác thất bại và không đủ tư cách làm mẹ; Cảm thấy vô vọng về tương lai; Luôn kiệt sức, mệt mỏi, buồn bã, trống rỗng; Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và thấy bản thân vô dụng; Cảm thấy lo lắng và hoảng sợ; Khó ngủ, ngủ khó tỉnh giấc hoặc gặp ác mộng; Ngủ ít hoặc ngủ nhiều hơn bình thường; Thường có ý nghĩ đến cái chết hoặc tự sát; Lo lắng là sẽ làm gì đó có hại cho con; Có những cảm xúc tiêu cực đối với con như chán ghét con, không yêu con nữa…

