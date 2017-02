Vụ thương binh bị đánh dã man vì va vào gương xe ô-tô: Đã bắt 1 người

Chiều 9/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhu (SN 1966 ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Bá Nhu và con trai Nhu là Nguyễn Bá Tài (SN 1992) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tài được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Vào ngày 25/1, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài khoảng hơn 2 phút cho thấy một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe ba bánh bị một nhóm thanh niên đi xe ô tô mang BKS: 29A - 111.36 truy đuổi chặn rồi lao vào đấm đá (hiện trường vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ)…

Ông Vin bị hành hung ngay giữa đường (ảnh từ clip)

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc. Danh tính người đàn ông bị hành hung được xác định là Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại Phụng Châu, Chương Mỹ, là thương binh hạng 2/4).

Người tham gia hành hung ông Vin là hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài.

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, đồng thời đưa ông Vin đi giám định thương tích. Kết quả giám định cho thấy ông Vin bị tổn hại sức khoẻ với tỉ lệ 15%. Từ căn cứ này, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can và tạm giam với ông Nhu.

