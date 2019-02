Vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ, hãm hiếp rồi sát hại: Vì sao chưa khởi tố tất cả nghi can tội hiếp dâm?

Kẻ chủ mưu lý giải vết máu trên xe tải

Ngày 22/2, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị giam giữ, hiếp dâm, sát hại sau khi đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng.

Theo một số người hàng xóm cạnh nhà Bùi Văn Công (SN 1970, trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, được xác định là chủ mưu vụ việc) cho biết, từ khi phát hiện thi thể nữ sinh Duyên tại ngôi nhà vắng chủ, Công vẫn biểu hiện bình thường.

Đối tượng Bùi Văn Công (ảnh do người dân cung cấp)

Chị T., chủ một quán bán đồ ăn gần nhà Công cho hay, mỗi khi đến quán ăn, Công còn thản nhiên kể cho mọi người là công an đang tình nghi đối tượng nào, ai khả nghi cứ như đối tượng hoàn toàn không có liên quan đến vụ việc.

“Có người hỏi Công bị mời lên trụ sở công an làm việc có sao không, anh ta vẫn thản nhiên bảo do nhà gần nên họ mời lên hỗ trợ làm việc chứ không có chuyện gì. Tôi có hỏi về việc công an điều tra vết máu trên chiếc xe tải thì Công trả lời đấy là nhựa “cây khoai bon” và “cây máu chó” dính trên xe từ năm ngoái mà anh ta lau không hết”, chủ quán kể lại.

Cũng theo chị T., thời điểm cơ quan công an chính thức bắt giữ Bùi Văn Công, đối tượng đang ăn sáng tại quán của chị. Và ai cũng nghĩ Công chỉ liên đới vì nhà gần hiện trường chứ không phải là hung thủ.

Căn nhà nơi nạn nhân bị bắt giữ có nhiều vỏ bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Chia sẻ về cuộc sống của Công, một người hàng xóm cho biết, Công là đối tượng nghiện ngập lâu năm, trước khi mua xe Công làm nghề mộc. Căn nhà và chiếc xe tải 1,25 tấn có được là do Công bán đất để mua.

Bà Lò Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cho biết, Bùi Văn Công là đối tượng thuộc diện quản lý người nghiện ở địa phương, cơ quan chức năng vẫn thường xuyên thấy Công đến địa điểm cấp phát thuốc Methadone (một loại thuốc cai nghiện) sử dụng theo lịch trình và Công không có biểu hiện gì bất thường.

Theo bà Vân cho biết, kinh tế gia đình Công cũng bình thường, không đến nỗi khó khăn. Công dùng chiếc xe tải của mình chở hàng thuê khi có người yêu cầu. Trong số các đối tượng thuộc diện quản lý người nghiện, Công từ trước đến nay không gây điều tiếng gì ở địa phương.

Chiếc lồng gà của Duyên được tìm thấy khi cảnh sát điều tra vụ án.

Hé lộ lý do khám nghiệm lại tử thi nạn nhân

Đến thời điểm này VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên về khởi tố bị can Vương Văn Hùng (SN 1984, ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo) về tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm; Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm; Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội: Giết người và Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng. Đây cũng là nơi đối tượng ẩn náu từ khi gây án cho tới khi bị bắt.

Về thắc mắc của dư luận về việc tại sao Cơ quan CSĐT chưa khởi tố đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội Hiếp dâm, đại diện của VKSND tỉnh Điện Biên lý giải: Qua lời khai của các đối tượng, chiều mùng 2 Tết, Hùng và Lả đến nhà Công chơi và được đối tượng này tiết lộ đang giam giữ Duyên trên xe tải. Sau khi được Công đồng ý, hai tên này đã lên thùng xe hiếp nạn nhân.

Tuy nhiên lời khai của các đối tượng có nhiều mâu thuẫn, để củng cố thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ trên tinh thần khách quan, thận trọng, khoa học, đúng người đúng tội, cần chờ thêm kết luận chính thức về kết quả nhiều xét nghiệm sinh học của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an nên VKSND tỉnh Điện Biên chưa phê chuẩn Quyết định khởi tố hai bị can này về tội Hiếp dâm. Được biết, đây cũng là một lý do khiến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên quyết định khai quật và khám nghiệm lại tử thi nạn nhân.

Nhật Tân

