Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm qua (24/4), tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Ngô Thanh Quang (31 tuổi) đã xuống tay sát hại chị N. T. B (37 tuổi) trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương). Sát hại xong, Quang ôm xác chị B ngủ qua đêm tại nhà mình.

Phó trưởng công an xã Quang Khải. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chưa hết bàng hàng và hoảng sợ khi nhớ lại lúc đến hiện trường nơi xảy ra sự việc, ông Vũ Văn Nhã - Phó trưởng Công an xã Quang Khải cho hay, ngày 24/4, công an xã có nhận được tin báo từ hai người thân của chị B.

Theo thông tin người thân nạn nhân cung cấp, chị B có quan hệ với Ngô Văn Quang tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải. Sau đó, công an xã đến nhà Quang để tìm người.

“Lúc đến nhà Quang trời tối, chúng tôi thấy cửa khoá, cả gian nhà yên ắng và không có động tĩnh gì. Khi người thân chị B soi đèn vào khe cửa thì phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân và biết chắc chị B đang ở trong nhà”, ông Nhã kể.

Từ manh mối chiếc xe máy, Ban công an xã cùng người nhà nạn nhân đẩy cửa vào nhà thì nhìn thấy Quang đang nằm ôm chị B trên giường. Lúc này, chị B trong tư thế nằm ngửa.

Ngôi nhà của đối tượng Quang, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phó trưởng công an xã Quang Khải cho biết: “Khi chúng tôi vào, Quang hoảng loạn chui xuống gầm giường, tay cầm dây điện định cắm vào ổ thì bị lực lượng phát hiện và rút điện. Thấy vậy, đối tượng quay sang cầm dao dí vào cuống họng mình cố thủ. Trước tình thế nguy cấp, chúng tôi đã cấp báo lên Công an huyện Tứ Kỳ”.

Khoảng 15 phút sau, lãnh đạo Công an huyện cùng lực lượng chức năng xuống hiện trường tiếp tục vận động Quang ra đầu thú. Cùng thời điểm này, phòng PC45 (Công an tỉnh Hải Dương) cũng có mặt. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố thủ dưới gầm giường, mặc cho mọi người khuyên can.

Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.Mai

Nhận định đối tượng trong cơn hoảng loạn có thể manh động nên lực lực lượng chức năng đã lên phương án khiêng giường và dùng chăn khống chế Quang.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Ngô Thanh Quang từng có tiền án trộm cắp tài sản bị xử án treo 9 tháng. Khi chấp hành án phạt xong, đối tượng đi lao động ở nước ngoài vào năm 2014, nhưng sau đó không lâu Quang quay về vì làm ăn không hiệu quả.

Khi PV có mặt tại gia đình đối tượng, tất cả những người thân của Quang ai cũng đau xót và ngỡ ngàng trước việc làm của y.

Tiền án của đối tượng Quang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Hoàng Thị Huân (57 tuổi, mẹ Quang) kể, khi xảy ra sự việc bà đang làm trên Hà Nội, lúc này ở nhà chỉ có bà nội của Quang, nhưng do tuổi cao bà nội không còn minh mẫn.

"Tối qua, khi nhận được tin báo Quang giết người, tôi như chết lặng và phải mất thời gian lâu mới trấn tĩnh lại. Sau đó tôi và con trai về quê ngay trong đêm để giải quyết sự việc", bà Huân cho biết

Đức Tuỳ