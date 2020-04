Sự kiện Công an tỉnh Thái Bình triệt phá băng nhóm "xã hội đen" do Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường "nhuệ", trú tại số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) khiến nhiều người dân sinh sống tại Thái Bình vô cùng vui mừng. Bởi từ lâu cái tên Đường "nhuệ" là nỗi khiếp sợ của những người dân lương thiện. Dưới trướng của đối tượng này luôn có hàng chục đối tượng dữ dằn, trên người toàn xăm trổ, sẵn sàng tuân lệnh đại ca xử những kẻ nào chống đối.

Hiện tại, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương cùng với 4 đồng phạm về tội "Cố ý gây thương tích". Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã tiến hành bắt tạm giam một số cán bộ đang công tác tại Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường do có thông tin về việc bị can này thu tiền bảo kê liên quan hoạt động hỏa táng của người dân tại Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường và vợ trước khi bị bắt

Được biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 23-25 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng, nhưng chưa có dịch vụ hỏa táng. Trong khi đó, mỗi một tháng, trung bình Thái Bình có 300 – 400 ca hỏa táng. Các trường hợp gia đình có người chết tại Thái Bình sẽ lựa chọn việc đưa người thân đi hỏa thiêu tại Đài hóa thân ở tỉnh Nam Định hoặc Hải Phòng.

Trả lời báo chí, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch Công ty Hoàng Long (đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định) cho biết, Công ty Hoàng Long từng ủy quyền cho Công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng (báo ca) về Hoàng Long.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 12/2017, Đường "nhuệ" bắt đầu chèn ép, đánh đập anh Nguyễn Thế Việt - nhân viên Cty Thành Phát nhằm buộc doanh nghiệp dừng hoạt động để Công ty Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình. Theo đó, cuối năm 2017, anh Việt được một nhân viên của công ty Đường Dương yêu cầu đến "họp" với Nguyễn Xuân Đường. Không riêng anh Việt, đại diện của 23 văn phòng khác cùng làm về dịch vụ mai táng cũng được gọi đến.

Tại cuộc họp này, Đường yêu cầu các văn phòng phải ký vào một văn bản "liên doanh". Theo đó, mỗi ca mai táng phải nộp về cho Cty Đường Dương 500.000 đồng. "Tất cả chúng tôi đều không đồng tình vì các đài hóa thân đã có hợp đồng ký kết với các văn phòng làm dịch vụ, không liên quan gì tới Cty Đường Dương. Tuy nhiên, ai có biểu hiện không hợp tác đều có đàn em của Đường dằn mặt ngay tại chỗ. Dưới sức ép đó, tất cả đều phải chấp hành vì nếu không sẽ không được phép hoạt động", anh Việt kể.

Đầu năm 2018, Đường cho tay chân chặn tất cả các xe tang lễ, không cho chở người đi hỏa táng tại Nam Định, bắt phải đưa sang hỏa táng tại Hải Phòng. Do chi phí hỏa táng tại Hải Phòng cao hơn, thân nhân của người mất đã phản ứng với các văn phòng làm dịch vụ. Hiện nay, mỗi tháng ở Thái Bình có khoảng 300 - 400 ca hỏa táng. Không muốn mất dịch vụ, các công ty buộc phải chấp thuận, trích 500.000 đồng/ca để nộp cho Nguyễn Xuân Đường.

Bình luận về hành vi của nhóm đối tượng này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, cơ quan điều tra cần phải xác minh làm rõ thông tin mà các doanh nghiệp dịch vụ hỏa táng cung cấp để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, xử lý nghiêm minh băng nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật. "Đây là hành vi thất đức, tàn nhẫn và rất bỉ ổi khi làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho những gia đình có người vừa mất. Bên cạnh đó, hành vi của chúng còn thể hiện thái độ côn đồ, thách thức pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp và quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Việc các đối tượng ép doanh nghiệp phải nộp 500.000 đồng trên một trường hợp hỏa táng đã đủ cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 (BLHS 2015)", luật sư Anh nói.

Nguyễn Thị Dương thường khoe tiền trên Facebook (ảnh FB đối tượng)

Theo luật sư Anh, đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản bằng những thủ đoạn đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội. "Có thể nói, cưỡng đoạt tài sản là tìm mọi cách làm cho người có tài sản hoặc người có trách nhiệm về tài sản sợ hãi phải giao tài sản cho người phạm tội. Nếu bị kết tội, Đường cùng đồng phạm sẽ phải đối diện một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật", luật sư Anh nói.

Cũng theo luật sư Anh, CQĐT cần làm rõ có việc bảo kê, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm này hay không. Việc nhóm đối tượng này hành động ngang nhiên một thời gian dài, đe dọa uy hiếp nhiều doanh nghiệp thì rất có thể có kẻ đã chống lưng cho chúng thực hiện hành vi phạm tội.

"Việc băng nhóm này tồn tại một thời gian dài, ngang nhiên thách thức dư luận có thể được ai đó có quyền thế ở địa phương bảo kê. Hy vọng cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định", luật sư Anh chia sẻ.

Nguyễn Hằng

