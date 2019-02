Vụ buôn ma túy ôm súng cố thủ trên xe: Nghi phạm trốn trên núi ra đầu thú

Đối tượng này lẩn trốn đêm qua trên núi Sơn Quang. Cảnh sát đã trắng đêm vây bắt, thuyết phục đối tượng. Sáng nay, Phước đã liên lạc với CQĐT xin trình diện đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Lực lượng nghiệp vụ rà phá vật liệu nổ, vũ khí xung quanh chiếc xe vận chuyển ma túy

Trước đó, đối tượng Phước đã lợi dụng sơ hở, mở cửa xe tẩu thoát. Mặc dù vậy hắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án.

Như đã đưa tin, khoảng 15h chiều qua, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) cùng Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn phát hiện ở trục đường liên xã Ninh - Lĩnh 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô biểu hiện vận chuyển chất ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhóm đối tượng này liều lĩnh điều khiển xe tông vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang.

3 đối tượng đã bị bắt giữ cùng 2 xe ô tô và tang vật. Tuy nhiên, cảnh sát mới chỉ xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ án, còn một người đang cần xác minh, làm rõ. Đến sáng nay, cảnh sát huy động lực lượng tiếp tục vây bắt thêm nghi phạm thứ 4.

Danh tính của 3 đối tượng xác định có liên quan gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An), Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn và đối tượng tên Phước.

Cảnh sát thu giữ 10kg ma túy tổng hợp cùng 2.000 viên hồng phiến và tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Theo Thiện Lương (VietNamNet)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật