Vụ bắt giữ gần nửa tấn ma túy đá tại Nghệ An: Nghi bị lộ nên đổ “hàng” ra cánh đồng muối

Liên quan đến vụ án, Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Bảo Trung (SN 1996, trú xã Hưng Đông, TP.Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (SN 1983, trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh).

Ngoài ra, cơ quan công an triệu tập 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Bút (SN 1991, trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1977, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu).

Ma túy được các đối tượng vứt ở lề đường trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận trong thời gian lao động tại Đài Loan (từ năm 2013-2017) có quen biết một người đàn ông tên Q. (hiện đang làm việc tại Đài Loan). Đến tháng 7/2017, sau khi hết thời hạn lao động, Phú trở về nước sinh sống, làm ăn. Đầu năm 2019, Q. điện thoại nhờ Phú làm phiên dịch cho một số người Đài Loan sang Việt Nam du lịch và làm việc, Phú đồng ý.

Tháng 3/2019, một số đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam trao đổi với Phú tìm thuê giúp một căn nhà kho để xe ô tô và hàng hóa tại khu vực huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau đó, Phú thuê được một kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (SN 1977, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu). Đến đầu tháng 4/2019, Phú đã nhận 25 thùng cát tông màu vàng từ một xe chở hàng biển kiểm soát Lào và cất trong kho hàng đã thuê.

Ma túy được cất dấu trong các loa thùng.

Vài ngày sau, một người có quốc tịch Đài Loan gọi nói Phú về việc lô hàng bị lỗi và cử người sang để sửa. Sau đó có 3 người Đài Loan gồm Lin Sheng Hsiun (SN 1976; Lin Kun Jund (SN 1978) và Ho Yu-Hsiang (SN 1998) sang gặp Phú để sửa lô hàng nói trên. Khi mở các thùng cát tông, Phú thấy có tổng 50 loa thùng màu đen, loại kéo di động. Sau đó chỉ có 2 người Đài Loan đóng cửa kho và làm việc bên trong.

Ngày 15/4, Phú và một người Đài Loan nghỉ tại khách sạn ở TP Vinh và biết thông tin lực lượng công an vừa bắt vụ ma túy số lượng lớn được giấu trong loa thùng, giống các loa thùng tại kho hàng Phú đã thuê. Phú liền thông báo cho một đối tượng người Đài Loan biết thông tin thì đối tượng nói là ma túy bị lộ rồi bảo Phú phải đem đi vứt.

Sau đó, Phú gọi cho bạn là Nguyễn Bảo Trung để nhờ kiếm xe chở hàng. Trung nhờ bạn là Nguyễn Đức Bút đưa đến nhà Mạnh để thuê xe đến kho hàng.

Sáng 16/4, sau khi bốc các bao tải lên thùng xe, các đối tượng đã di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 48B để ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do nghi ngờ có lực lượng công an nên các đối tượng đã đổ số hàng trên tại khu vực cánh đồng muối thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ma túy.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ vận chuyển, tẩu tán gần 500 kg ma túy đá. Nguyễn Bảo Trung khai nhận biết được số hàng mà Phú vận chuyển là ma túy vì Trung thấy các thùng cát tông, loa thùng, bì tải màu trắng giống như vụ ma túy đã bắt giữ tại TP.Vinh. Võ Sỹ Mạnh sau khi vận chuyển thuê cho Phú, Mạnh nghi ngờ số hàng trên là hàng cấm nên đã gọi điện thoại uy hiếp, đe dọa, yêu cầu Phú chuyển số tiền 9 triệu đồng cho Mạnh.

Đối với 3 người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15, 16/4/2019, hiện cơ quan công an đang truy nã quốc tế.

