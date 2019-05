Vụ 2 xác người trong bê tông: Thưởng 100 triệu cho ban chuyên án

Chiều ngày 20/5, tại Công an tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì buổi thưởng nóng và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra làm rõ vụ án "xác người trong bê tông" xảy ra tại ngôi nhà số 90 thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng, đồng thời tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, phân viện phía nam (Bộ Công an) và phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), 1 cá nhân thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương).

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng thưởng nóng và tặng giấy khen đột xuất cho nhân viên khách sạn, trưởng ban quản lý khu dân cư Tiamo Phú Thịnh và 1 đồng chí thuộc Công an phường Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện bắt giữ nhóm nghi can trong vụ án.

Được biết, trong ngày 20/5 cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN của 2 nạn. Một người là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An), nạn nhân còn lại Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Sáng nay, thân nhân của ông Linh cũng đã vào Bình Dương để chờ giám định ADN. Theo như chia sẻ của ông Trần Đức Trung (47 tuổi, em trai ông Linh), ông Linh có vợ và hai người con. Người đàn ông này có khoảng hơn 20 năm sang Ukraina làm nghề kinh doanh tự do và mở cửa hàng quần áo.

Trong thời gian ở Ukraina, ông Linh có theo học Pháp luân công. Năm 2014, ông Linh trở về nước. Sau khi về nước, ông tiếp tục luyện Pháp luân công và mở lớp dạy tại nhà. Do cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, hai vợ chồng ông ly hôn. Sau đó, năm 2017, ông Linh bán nhà rồi vào miền Nam sinh sống, rất ít khi về thăm gia đình. Theo ông Trung, cách đây hơn tháng, con trai ông Linh lập gia đình, ông có liên hệ điện thoại cho anh trai thông báo nhưng không liên lạc được.

Từ góc nhìn pháp lý vụ việc, luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi của các nữ nghi phạm chính có dấu hiệu phạm vào tội "Giết người" theo Điều 123 BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân hoặc lên tới tử hình. Cũng theo luật sư Biên, tùy theo mức độ, tính chất của hành vi mà các bị cáo có thể nhận mức án khác nhau, khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình.

"Qua lời khai ban đầu được báo chí đăng tải, nghi phạm chích điện cho nạn nhân bất tỉnh, rồi siết cổ tử vong. Hành vi của các nghi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây án một cách man rợ. Ngoài ra, nếu Cơ quan CSĐT chứng cứ chứng minh các nữ nghi phạm có liên quan trực tiếp tới các chết của nạn nhân Linh, thì họ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng: "Giết 2 người trở lên" quy định tại điều a, Điều 123 BLHS 2015", luật sư Biên nhận định. Bên cạnh đó, theo luật sư, hành vi của các nữ nghi phạm có thể bị xem xét thêm tội "Xâm phạm mồ mả, thi thể, hài cốt" quy định tại điều 204, BLHS 2015.

Trước đó, ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án gây rúng động dư này. Theo lời khai của nhóm người phụ nữ trên, trong quá trình tu luyện bộ môn pháp luân công Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo ( 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với 2 nam nạn nhân và một số người khác đã chuyển nhiều địa điểm từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến hai địa điểm tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đến địa điểm tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thì Trần Đức Linh nhảy lầu tử vong. Tại căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) Trần Trí Thành bị Hà và Thảo sát hại rồi bảo xác vào thùng nhựa đổ bê tông lên trên.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Ngày 15/5, khi chủ nhà mới đến nhận nhà tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) thì phát hiện ra sự việc và trình báo cơ quan chức năng. Ngày 17/5, sau khi Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm người thì phát hiện nhóm phụ nữ này đang ở khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh.

4 đối tượng này sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Danh tính bốn phụ nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi; Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi (là mẹ con, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và Lê Thị Phương Thảo, 29 tuổi, thường trú tại Tiền Giang.

Qua trình kiểm tra, khám nghiện hiện trường tại khách sạn này và căn nhà tại KCN Bàu Bàng, cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều tiền bạc, và các tài liệu về tu luyện giáo không được công nhận ở Việt Nam.

