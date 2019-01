Vợ giết chồng ném xác phi tang rồi thông báo… mất tích

Mới đây, tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi nghi phạm được cho là người vợ đã sát hại chồng và mang xác phi tang dưới sông. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, khoảng 10h sáng 19/1, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể là nam giới đã tử vong tại khu vực bãi sậy, thuộc thôn Trung, xã Phả Lễ.

Nhận được tin báo, Công an xã Phả Lễ có mặt tại nơi phát hiện vụ việc. Tuy nhiên, thấy có dấu hiệu bất thường và vượt quá thẩm quyền nên đã cấp báo lên Công an huyện Thủy Nguyên cùng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng về thụ lý giải quyết. Từ kết quả khám nghiệm pháp y và các dấu vết tại hiện trường, Cơ quan CSĐT nhận định nạn nhân T. đã bị sát hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm chính liên quan đến vụ việc là bà Đinh Thị Kít (SN 1956, vợ nạn nhân), trú tại xóm 7, thôn Trung, xã Phả Lễ. Ngay sau đó, nghi phạm này được triệu tập để điều tra.

Khi được triệu tập về cơ quan công an và trước chứng cứ buộc tội, nghi phạm đã cúi đầu thừa nhận chính mình đã sát hại chồng. Nghi phạm khai, do gần đây 2 vợ chồng bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã , bị chồng mắng chửi, đánh đập khiến bà bực tức và tìm cách để trả thù.

Nghĩ là làm, đến tối 19/1, thấy chồng ra đầm trông cá và ngủ lại, bà Kít mang theo cây gậy gỗ đi sau nhằm mục đích sát hại. Tuy nhiên phải chờ nửa đêm thấy chồng dậy đi vệ sinh, lúc này nghi phạm đi theo cầm đoạn gỗ và bất ngờ đập vào đầu, vào người ông T.

Sợ chồng chưa chết, nghi phạm đã dìm ông T. xuống đầm nước cho đến khi tắc thở. Sát hại chồng xong, bà Kít dùng dây thừng buộc vào người ông T. và lấy thuyền đưa thi thể ra khu vực bãi sậy thả trôi.

Để che giấu hành vi giết chồng và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an, nghi phạm về nhà thông báo cho người thân cùng chính quyền địa phương về việc chồng mất tích. Chỉ đến khi người dân phát hiện thi thể ông T. thì hành vi của bà Kít mới sáng tỏ

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tiếp tục làm rõ vụ việc.

