Vì sao những tên trộm sang chảnh thích lấy đồ… không giá trị?

Như tin ANTĐ đã đưa, vào ngày 25-3 vừa qua tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ trộm hi hữu khi đối tượng là một nam thanh niên điều khiển xe Liberty đã “nhảy” một chiếc xe đạp có giá trị ít hơn hàng chục lần chiếc xe máy anh ta đang sử dụng.

Theo anh Hoàng Ngọc Liên, chủ nhân chiếc xe đạp bị đánh cắp, chiếc xe đạp bị mất gia đình mới mua với giá 4,5 triệu đồng. Khi xem hình ảnh qua camera, anh Liên rất bất ngờ vì kẻ trộm ăn mặc khá lịch sự, đi xe máy đắt tiền mà vẫn "ham" chiếc xe đạp của mình. Liền trong ngày hôm đó, tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một nam thanh niên khá lịch sự, điều khiển xe ô tô Camry trong khi chờ nhân viên bơm xăng cho mình đã đi vào bên trong cửa hàng để… lấy trộm một chiếc điếu cày.

Người phụ nữ trộm 2 chai sữa trong cửa hàng bánh ngọt chỉ có giá chưa tới 100.000 đồng

Trước đó, tại TP.HCM cũng ghi nhận một vụ trộm hi hữu khác. Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Hoàng An Tâm, trú tại quận 12, TP.HCM và một người bạn đã rủ nhau đi trộm chim cảnh. Đi ngang qua một căn nhà ở phường An Phú Đông, quận 12, Tâm và đồng bọn trông thấy trước cửa nhà có treo hai chiếc lồng chim, bên trong có hai con chim kiểng.

Vừa thấy mục tiêu, Tâm ở ngoài cảnh giới cho đối tượng đi cùng mở cổng, vào nhà “chôm” cả lồng và chim. Chuẩn bị nổ máy xe tẩu thoát thì cặp đôi trộm chim bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Nghe có trộm, người dân hò nhau đuổi bắt. Trong lúc giằng co trên đường, lồng chim rơi xuống đất, cửa lồng bung ra, hai con chim bay mất.

Đồng bọn của Tâm nhanh chân chạy thoát. Tâm cùng tang vật bị bắt tại trận. Tang vật "vụ án" là hai chiếc lồng chim mà Tâm và đồng bọn cất công lấy trộm, cố mang theo khi chạy trốn, chỉ có giá… 60.000 đồng.

Khi bị gọi điện thoại nhiều lần, người phụ nữ đã thanh toán số tiền 91.000 và cho rằng đây là một trò vui (Ảnh: Kenh14.vn)

Cách đây khoảng 2 năm, tại một cửa hàng bánh ngọt trên địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, camera an ninh của cửa hàng còn ghi lại hình ảnh một người phụ nữ “nhanh tay” bỏ… 2 chai sữa nhập khẩu vào túi xách đeo bên người và quên tính tiền.

Theo chia sẻ của người quản lý cửa hàng, cuối ngày kiểm kê thấy thiếu hàng nên mới mở camera để kiểm tra lại, đã rất bất ngờ khi phát hiện hành vi trộm cắp của vị khách này. Toàn bộ quá trình người phụ nữ thực hiện vô cùng trơn tru và nhanh nhạy, mặc dù lúc đó cửa hàng có tới 4 nhân viên và cả khách hàng khác ngay bên cạnh.

Đáng chú ý, người phụ nữ là khách hàng thân thiết nên cửa hàng có lưu lại tên tuổi và số điện thoại. Dù giá trị sản phẩm ăn cắp chỉ khoảng 100.000 đồng nhưng khi bị nhân viên phát hiện và nhiều lần gọi điện, chị H. vẫn chối cãi. Sau cùng, khi cửa hàng đã có đủ bằng chứng rõ ràng, chị H. mới chịu hoàn tiền song vẫn không quên nói rằng đó chỉ là một trò đùa cho vui.

Nam thanh niên lấy quần lót phụ nữ bị camera an ninh ghi lại

Một trường hợp khác tại Thái Nguyên, cô gái ăn mặc khá sang chảnh, hợp mốt đã bị bắt quả tang lấy trộm giầy và dép trong cửa hàng. Theo thống kê của cô gái, cô đã ăn trộm hơn 20 đôi giày của cửa hàng và mỗi đôi chỉ có giá trị khoảng 100.000 đồng.

Không chỉ là những vật dụng có thể sử dụng được mà những tên trộm sang chảnh còn lấy cắp những thứ mang về chỉ để… ngắm.

Trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội cách đây không lâu, nam thanh niên mặc bộ đồ tối màu, dáng vẻ sành điệu lẻn vào 1 nhà dân giữa ban ngày. Lượn vòng quanh một hồi lâu để quan sát, thấy vắng vẻ, nam thanh niên đã với tay lên khung phơi quần áo của nhà gia chủ để... thó luôn chiếc quần lót nữ màu đỏ. Sau hành vi biến thái, nam thanh niên cầm chặt chiếc quần trong tay rồi đi vội ra phía cổng biến mất.

Theo bác sỹ Vũ Sơn Tùng, Khoa Tâm thần kinh, Viện Sức khỏe Tâm Thần - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, những hành vi trên có thể gọi tên là ăn cắp vặt. Không giống những kẻ cắp bình thường, những người có tật ăn cắp này lấy cắp không vì để thỏa mãn mục đích cá nhân, hay làm để chứng tỏ can đảm hoặc nổi loạn.

Họ lấy cắp chỉ đơn giản vì sự thúc giục mãnh liệt mà không cưỡng lại được. Các đợt lấy cắp này thường xảy ra tự phát, không có kế hoạch trước và không có sự giúp đỡ từ một ai khác. Hầu hết những người có tật ăn cắp này lấy cắp ở những nơi công cộng, như ở các cửa hàng hay siêu thị.

Một số có thể lấy cắp của bạn bè hoặc người quen. Thông thường, những đồ vật bị lấy cắp không có giá trị đối với người có chứng này và họ có khả năng mua chúng dễ dàng.

Hành vi ăn cắp vặt rất đáng lên án, nhưng ở một góc độ nào đó, nó có thể được xem như một loại rối loạn tâm lý và cần được điều trị với bác sỹ tâm lý.

Theo ANTĐ