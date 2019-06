Vì sao nghi án cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn bị bế tắc?

Hơn 4 tháng trôi qua, nghi án cha giết con gái rồi ném xác xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng ) vẫn bế tắc. VKSND TP Đà Nẵng từ chối phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Trong khi đó, kẻ tình nghi Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vẫn ngoài vòng pháp luật dù đã khai nhận hành vi bóp cổ con gái Bùi Thị Ngân (8 tuổi, đã đổi tên) cho đến chết, rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, mang đến gần cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.

Chưa tìm được xác, không thể khởi tố

Đề cập đến vụ án này, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, nói đây là vụ án gây bức xúc dư luận và chưa từng xảy ra ở địa phương. Người cha khai nhận sau khi giết con gái đã bỏ xác vào túi cùng 2 cục đá nặng hơn 10 kg rồi vứt xuống sông Hàn.

Cầu Thuận Phước, nơi Hời khai ném xác con gái xuống sông. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc và nghi can đầu thú, thừa nhận hành vi giết cháu bé. Khi tiếp nhận vụ án và chứng minh hành vi giết người của Hời, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với VKSND TP để thống nhất quan điểm đưa vụ án ra xét xử.

Tuy nhiên, lập luận của VKSND TP Đà Nẵng khác biệt với cơ quan Cảnh sát điều tra khi cho rằng chưa tìm được thi thể nạn nhân thì không thể khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra đã nỗ lực tìm thi thể cháu bé nhưng không thấy. “Bây giờ VKS bắt buộc cơ quan điều tra chứng minh hành vi giết người của bị can là phải có thi thể, đây là điều hết sức khó khăn trong vụ án này”, ông Mưu nói và cho biết lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phải ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao đổi với VKSND Tối cao về quan điểm xử lý vụ án này theo hướng bắt giam Bùi Văn Hời. Đại diện VKSND Tối cao cũng cho rằng việc bắt giam người đàn ông quê Thái Bình là có cơ sở.

"Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã 2 lần làm văn bản kiến nghị VKSND TP phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nhưng vẫn chưa nhận được trả lời", Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nói.

Đại tá Trần Mưu cho rằng việc này sẽ tạo án lệ xấu nếu sau này có vụ giết người và hung thủ phi tang xác nạn nhân thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự được.

Không ai thấy Hời bóp cổ con gái?

Tại cơ quan điều tra, Hời khai bé Ngân là con gái đầu của anh ta với vợ đầu. Tháng 3/2018, người đàn ông quê Thái Bình hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ đầu và đưa Ngân vào Đà Nẵng sinh sống.

Thời gian đầu, Hời gửi con gái vào chùa sống chung với người vợ thứ hai có quốc tịch Hàn Quốc. Gần Tết Kỷ Hợi 2019, anh ta quay lại chùa đón bé Ngân và người vợ Hàn Quốc về một khách sạn ở quận Sơn Trà để cùng ăn Tết.

Thời gian sống chung, giữa cháu bé 8 tuổi với vợ hai của Hời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ kia bỏ về Hàn Quốc. Hời khai rằng vì lý do này mà anh ta tức giận với con gái.

Đỉnh điểm vụ việc là ngày 1/2, Ngân khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ nên Hời đã bóp cổ con gái mình đến chết. Phát hiện cháu bé đã tử vong, người đàn ông này quấn thi thể nạn nhân vào trong chăn rồi đặt bên góc giường.

Công an Đà Nẵng đưa Hời ra cầu Thuận Phước thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Giáp Hồ.

Hời khai những ngày sau đó, anh ta tìm cách phi tang xác bé Ngân để tránh sự nghi ngờ của nhân viên khách sạn.

Sáng 3/2, người đàn ông quê Thái Bình đến chợ Mai (quận Sơn Trà) mua một bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô mang đi phi tang.

Trưa cùng ngày, Hời thuê xe máy, chở bao tải chứa thi thể nạn nhân về hướng cầu Thuận Phước. Anh ta thấy khu vực này có nhiều người nên chở xác bé gái trở lại khách sạn.

Khoảng 0h ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), sau khi cho thêm 2 cục đá nặng khoảng 10 kg vào bao tải, Hời lại chở thi thể con lên cầu Thuận Phước rồi ném xuống sông Hàn. Phi tang xong, Hời về khách sạn tiếp tục lưu trú đến ngày 8/2 (mùng 4 Tết) mới bỏ trốn.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1 đến 4/2, Hời sống cùng con gái tại các khách sạn ở Đà Nẵng. Hình ảnh của camera tại cầu Thuận Phước còn lưu hình ảnh Hời điều khiển xe máy ở khu vực này. Trong quá trình thực nghiệm điều tra hiện trường, người đàn ông 34 tuổi diễn tả các thao tác giống như lời khai nhận tội.

Tuy nhiên, "nút thắt" lớn trong vụ án này là camera tại khách sạn nơi Hời lưu trú không còn dữ liệu nên cảnh sát không thu thập được hình ảnh chứng minh Hời phạm tội. Ngoài ra, camera ghi nhận Hời xuất hiện ở cầu Thuận Phước nhưng không có hình ảnh và cũng không ai nhìn thấy anh ta mang xác cháu bé ném xuống sông.

