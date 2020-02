Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt thế nào sau 15 ngày gây án và lẩn trốn

Rạng sáng 14/2, cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn ‘khỉ’), đối tượng dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP.HCM.



Sau 15 ngày gây án và lẩn trốn, đêm 13/2, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TPHCM).

Nhiều người dân hiếu kỳ livestream khi lực lượng chức năng truy bắt Tuấn "khỉ"

Được biết, nơi Tuấn "khỉ" ẩn nấp được xác định trong khu đất rộng sát mé sông, có nhiều người nhà sinh sống. Trước khi lên phương án tấn công vây bắt, cơ quan chức năng bí mật lên phương án đưa người dân trong trong khu vực ra khỏi nơi nguy hiểm.

Tối cùng ngày, công an quyết định tiếp cận căn nhà, vây bắt Tuấn "khỉ". Khoảng 23h00, đội đặc nhiệm trang bị súng, thận trọng dùng áo giáp chống đạn tiếp cận cự ly gần. Phía bên ngoài, nhiều vòng công an vây xiết để đảm bảo an ninh.

Trong quá trình vây bắt, Tuấn ‘khỉ’ đã bắn trả lại lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắn hạ Tuấn ‘khỉ’ ngay sau đó. Khi tiếp cận thi thể Tuấn ‘khỉ’, cảnh sát phát hiện khẩu súng AK và nhiều viên đạn.

Cơ quan chức năng chốt chặn trong đêm. Ảnh: TTT

Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Rời đi sau khi thua bạc, Tuấn quay với súng AK trên tay, chĩa vào đám đông rồi bóp cò khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Tuấn cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi phóng xe máy trốn chạy.

Tuấn đưa tiền nhờ Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm") cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã, Tý "Bà Dòm" đã ra đầu thú.

Người đi cùng Tuấn "Khỉ" đến sới bạc là Lê Quốc Minh sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, hợp tác điều tra.

Sau khi gây án tại sòng bạc, Tuấn đã cướp xe máy của một người dân, bị giằng co, Tuấn đã rút súng đe dọa, sau đỏ để lại 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Ảnh Tuấn 'khỉ' được công an cung cấp để nhận diện

Rạng sáng 30/1, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) đang chạy ôtô trên đường 472 hướng về đường Trung An, qua khu vực cầu Bến Nảy thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường bên cạnh xe máy.

Anh Hiếu chạy xe chầm chậm để quan sát thì bị một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra, nã đạn liên tiếp vào ôtô. Tài xế đạp ga bo chạy nhưng viên đạn làm vỡ kính khiến anh Hiếu bị thương.

Người nằm trên đường hôm đó bị bắt chết, còn xe máy của nạn nhân biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.

