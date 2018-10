Truy tìm và đấu trí với đối tượng đột nhập trộm cắp, sát hại 2 vợ chồng trong đêm

Cơ quan điều tra tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường

Thành công của chuyên án là sự tổng hòa các yếu tố: Sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ Bộ với Công an tỉnh Hưng Yên; phát huy hiệu quả phong trào vận động nhân dân tố giác tội phạm và biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, thu thập đủ các chứng cứ, dấu vết buộc tội hung thủ.

Cái chết thương tâm của đôi vợ chồng hiền lành

Sáng 17-8, người dân khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên bàng hoàng trước tin dữ - vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) bị sát hại ngay tại nhà riêng. May mắn, 2 thành viên khác của gia đình là con trai anh Trường, chị Hoa và bố đẻ anh Trường - dù có mặt ở nhà thời điểm xảy ra sự việc - nhưng thoát nạn. Tại hiện trường, anh Trường được xác định tử vong ở cửa buồng ngủ tầng 1 còn chị Hoa gục chết tại giường ngủ. Hai nạn nhân cùng bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đây là vụ án mang tính chất “đầu trộm, đuôi cướp”, và trong tình thế bị phát hiện, hung thủ đã nhẫn tâm dùng hung khí tước đi mạng sống của vợ chồng anh Trường.

Trong nhà các nạn nhân và một số khu vực xung quanh, CQĐT thu thập được một số dấu vết và đôi giày mà hung thủ để lại. Kết hợp với tường trình của con trai vợ chồng anh Trường, Ban chuyên án gồm Công an tỉnh Hưng Yên, Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã xác định: Hung thủ gây án chỉ có 1 đối tượng. Lợi dụng cửa ngách nhà anh Trường không khóa, đối tượng đã trèo qua tường để vào sân trong, theo cửa ngách đột nhập vào trong.

Đôi giày đối tượng vứt lại hiện trường sau khi gây án

Gần 20 ngày đêm truy tung tích hung thủ

Vụ án mạng thương tâm gây bức xúc, hoang mang dư luận khiến các thành viên Ban chuyên án quyết tâm trong thời gian sớm nhất xác định, bắt giữ và đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật. Liên tục trong gần 20 ngày đêm, các trinh sát hình sự, cán bộ giám định hình sự, cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, phân tích kỹ từng dấu vết cũng như tiến hành rà soát, dựng đối tượng nghi vấn, tập trung vào số đối tượng nghiện hút, có tiền án tiền sự trộm cắp trên địa bàn TP Hưng Yên và các khu vực giáp ranh.

Qua điều tra, Ban chuyên án đã thu thập được thông tin hết sức giá trị, đó là đêm 27-7, tại khu vực nhà trọ gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên xảy ra vụ trộm đột nhập, đánh cắp chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus. Thời điểm đó, vị khách trọ ngủ quên không khóa cửa, để điện thoại sạc ở đầu giường, đã bị kẻ gian lẻn vào lấy mất. Cơ quan Công an sau đó làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Đinh Công Tráng (41 tuổi), trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Tiến hành đối chiếu, nhận dạng và phân tích những chỉ số giữa Đinh Công Tráng với các dấu vết thu được tại hiện trường vụ án mạng đêm 16, rạng sáng 17-8, Ban chuyên án nhận định - tên trộm điện thoại ở nhà trọ này cũng chính là hung thủ sát hại vợ chồng anh Trường - chị Hoa.

Tuy nhiên, Ban chuyên án quyết định tiếp tục củng cố thêm chứng cứ vừa tránh đánh động, vừa để khi tiến hành động thái tố tụng, nghi can sẽ không thể chối cãi. “Đinh Công Tráng vốn từng được đào tạo chuyên ngành về luật. Ngoài sự lỳ lợm, đối phó với cơ quan Công an, đối tượng còn rất tự tin với những “kiến thức” pháp luật của mình”, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Đối tượng Đinh Công Tráng

Nhân thân xấu, những dấu vết tội lỗi bị phơi bày

“Khi cái tên Đinh Công Tráng được đưa ra tại buổi họp của Ban chuyên án, chúng tôi đã linh tính đây chính là hung thủ gây án. Tên này nhân thân cực xấu, dù đã có thời gian làm viên chức Nhà nước”, trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự, đơn vị tham gia phá án nhớ lại.

Sinh ra trong gia đình cơ bản, từng theo học đại học chuyên ngành về Luật ở Hà Nội, sau khi ra trường, Đinh Công Tráng về làm cán bộ tư pháp tại một phường ở tỉnh Hưng Yên. Nhưng được khoảng 2 năm, Tráng bỏ việc, rời nhà lên Hà Nội.

Năm 2009, trong một lần lên một vũ trường cổ điển ở quận Hai Bà Trưng, Tráng quen một nữ nhân viên phục vụ. Cách nói chuyện khéo léo, cộng với việc chi tiêu khá thoáng, nên Tráng đã chiếm được cảm tình của cô gái trẻ. Một đêm sau khi hết giờ làm của nữ nhân viên, Tránh đợi đón, rủ cô gái đi ăn, rồi… đưa thẳng vào nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị cơ quan Công an triệu tập theo đơn tố cáo của bị hại, Tráng còn lớn tiếng: “Bắt người dễ, thả ra rất khó đấy”. Nhưng rồi, đối tượng đã bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngoài tiền án này, Tráng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cán bộ cơ sở, Đinh Công Tráng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định và thường lợi dụng đêm tối để đi lang thang trộm cắp.

Trở lại diễn biến tình hình vụ án mạng đêm 16, rạng sáng 17-8 ở TP Hưng Yên, nguồn tin trinh sát thu thập, ngay sau đó, Tráng bỏ nhà lên Hà Nội, rồi sang tá túc nhà bạn ở Hải Dương trong 3 ngày. Ngày thứ 4, gã gọi điện cho người thân để nghe ngóng tình hình, thấy có vẻ êm êm nên đã quay lại nhà ở Hưng Yên.

Ngay cả khi bị bắt, hôm 29-8-2018, Đinh Công Tráng vẫn tự tin rằng tội ác gã gây ra chưa bị bại lộ. Ban đầu, Tráng bị CQĐT - CATP Hưng Yên khởi tố về tội danh trộm cắp tài sản, do liên quan đến vụ trộm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus ở khu nhà trọ trường Cao đẳng Hưng Yên và Tráng đã “ngoan ngoãn” khai nhận phi vụ này.

Song trong quá trình khám xét, những dấu vết tội lỗi của kẻ thủ ác đã bị phơi bày. Tại nhà Tráng, cơ quan Công an qua đó thu được dao, quần áo, giày dép và nhiều tài liệu liên quan đến vụ thảm án ở TP Hưng Yên. Lập tức, các vật chứng, dấu vết được gửi đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự. Và trên 1 con dao thu được tại nhà Tráng có ADN của nạn nhân Hoa.

Gần 15 ngày sau vụ án mạng để “đưa” được Đinh Công Tráng vào nhà tạm giam, phải mất thêm nhiều ngày đêm liên tục nữa, những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm nhất của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát Hình sự mới buộc hung thủ phải nhận tội.

Đêm 16-7, Tráng lang thang đến khu vực nhà anh Trường, phát hiện cửa ngách không khóa, gã trèo qua cổng, qua cửa ngách, mò vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa. Đúng lúc Tráng cầm chiếc điện thoại di động thì chị Hoa thức giấc, túm hắn lại. Lập tức, Tráng rút dao bầu mang theo từ trước đâm gục nữ chủ nhà. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào giằng co, cũng bị Tráng đâm liên tiếp.

Ngay sau khi lạnh lùng tước đoạt mạng sống của 2 con người, vì thấy “thành quả” chưa được nhiều, Tráng mò vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, ý đồ lấy cắp tài sản giá trị của bệnh nhân và người nhà chăm sóc. Trong vai người đi chăm bệnh nhân, gã lấy được chiếc túi xách đựng 2 chiếc điện thoại di động và khoảng 80 triệu đồng của một phụ nữ tại khoa Sản. Có tiền, Tráng trốn ra Hà Nội và vào một quán bar tại địa bàn quận Hai Bà Trưng tiêu xài.

Sau 1 ngày đêm ăn chơi, Tráng mò về Hải Dương, tìm đến nhà một “bạn nghiện”, rủ đi sử dụng ma túy. Sau 2 ngày ở Hải Dương và tiêu sạch số tiền trộm cắp được, Tráng gọi điện thoại cho người nhà dò hỏi, biết được cơ quan Công an chỉ đến tìm 1 lần. Ung dung tội ác tày trời không bị lộ, Tráng quyết định mò về Hưng Yên…

