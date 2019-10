Truy tìm chiếc xe máy trong vụ nhân viên bảo vệ BHXH huyện tử vong

Chiều 14/10, Công an Nghệ An và các phòng nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ sự việc nhân viên bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tử vong với nhiều vết thương trên người.



Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu - nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Đặng Văn Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng), bảo vệ của BHXH huyện Quỳnh Lưu. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, có nhiều vết máu trên cơ thể loang ra sân trong trụ sở.

Ngoài ra, két sắt trong phòng kế toán của trụ sở bị phá và được kéo ra khỏi phòng hướng phía cửa phụ khoảng hơn 10m. Xe máy của nạn nhân cũng đã bị đánh cắp.

Chiều cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cũng phát thông báo truy tìm chiếc xe máy này. Cụ thể, chiếc xe nhãn hiệu Dream 2 màu mận chín, BKS 37F2 – 0188. Xe có yếm màu trắng, giỏ để hàng màu đen, có 1 gương bên trái (loại gương nhà sản xuất). Nếu phát hiện chiếc xe máy trên thì báo ngay cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An qua SĐT: 069.2904.512 hoặc 0904.651.777.

Như đã thông tin, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì cửa cổng đóng kín. Thấy có điều bất thường nên ông liền gọi cho anh Thành (bảo vệ ở trụ sở) nhưng không liên lạc được.

Khi đi vào kiểm tra thì ông Thọ bàng hoàng phát hiện anh Thành đã tử vong trong tư thế nằm sấp phía sau khu nhà làm việc với nhiều vết thương ở đầu. Ngay lập tức, ông Thọ báo ngay với cơ quan công an.

Được biết, anh Thành là nhân viên bảo vệ làm việc tại Bảo hiểm xã hội hơn 1 năm. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

V. Đồng

