Truy nã cô gái xinh đẹp đâm dã man bạn cùng trọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Thanh Trung, Châu Phú, An Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tài liệu điều tra cho thấy, vào ngày 11/5/2019, tại phòng trọ trong ngõ 298 Tây Sơn (Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan và chị L.T.N (SN 1992, quê quán Bắc Giang, bạn ở cùng phòng trọ) đã tranh cãi dẫn đến xô xát.

Đối tượng đâm bạn cùng phòng (ảnh tư liệu)

Khi được mọi người can ngăn, Lan Anh bỏ ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, Lan Anh quay lại phòng trọ, cầm theo dao đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng chị N rồi bỏ đi. Chị N được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan Anh về hành vi ‘Cố ý gây thương tích". Mặc dù cơ quan công an nhiều lần triệu tập đối tượng đến làm việc nhưng Lan Anh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật