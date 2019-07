Truy bắt đối tượng bịt mặt lao vào ngân hàng dùng súng uy hiếp nhân viên

Thông tin ban đầu từ Công an xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 11h15 trưa nay (25/7), một đối tượng lạ đi xe máy biển số Nghệ An bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng trùm kín đầu bất ngờ xông vào chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia dùng súng uy hiếp nhân viên.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng cướp ngân hàng

Phát hiện sự việc, bảo vệ Phạm Văn Bằng đã nhanh chóng lao vào khống chế đối tượng. Lúc hai bên giằng co có phát tiếng nổ súng, anh Bằng bị trúng đạn vào đùi (phần mềm) phải khâu 5 mũi. Đối tượng đã tháo chạy khỏi hiện trường sau đó.

Sau khi bất thành trong việc xông vào phòng giao dịch, đối tượng nói trên đã nhanh chóng chạy thoát. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hải Yến, Công an huyện Tĩnh Gia đã cử lực lượng tới hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc. Bước đầu cơ quan công an ghi nhận có 3 vỏ đạn tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiến hành điều tra. Cơ quan chức năng cũng trích xuất camera an ninh của ngân hàng để truy tìm nghi phạm. Đến chiều nay, an ninh tại khu vực Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Nghi Sơn đã được cơ quan công an siết chặt.

Ngọc Hưng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật