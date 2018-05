Trục xuất người phụ nữ lôi kéo nhiều người vào Hội thánh Đức Chúa Trời

Ngày 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xử phạt hành chính và trục xuất ra khỏi địa phương đối với Phan Thị Sương (26 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi lôi kéo người khác tham gia vào hội thánh Đức Chúa Trời trái phép.

Sương cùng nhiều tài liệu trái phép.

Cơ quan công an đã xử phạt hành chính Phan Thị Sương 4,2 triệu đồng, viết bản cam kết không tuyên truyền tham gia hội này và trục xuất người phụ nữ này ra khỏi địa bàn.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 10h ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn kiểm tra nhà trọ do Sương thuê ở xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tại cơ quan công an, bước đầu Sương khai nhận từ huyện Yên Thành lên huyện Nghĩa Đàn thuê nhà trọ để mở rộng thị trường giày cao cấp nhưng thực chất là tuyên truyền, lôi kéo bà con trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu và trao đổi kiến thức về "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Trong các tài liệu sổ sách mà cảnh sát thu giữ tại phòng trọ của Sương, có tên nhiều sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật