Trông hộ con cho bạn, người đàn ông hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Ngày 5/1, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Cao Văn Phúc (34 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là bé Hoa (11 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ huyện Long Điền).

Theo điều tra, Phúc và cha của bé Hoa quen biết và chơi thân với nhau ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phúc thường xuyên qua nhà cha bé Hoa ăn nhậu.

Ngày 29/12, do có chuyện nên cha bé Hoa nhờ Phúc qua nhà coi. Phúc đồng ý và sang nhà coi và trông giúp con gái 11 tuổi của bạn. Rạng sáng 30/12, bé Hoa thức giấc khóc do nhớ gia đình. Phúc thấy vậy nên vào phòng ôm bé gái dỗ dành.

Sau đó, Phúc dùng vũ lực khống chế hiếp dâm bé Hoa mặc cho bé gào khóc. Phúc thực hiện xong hành vi thì bé Hoa khóc và chạy ra ngoài hô hoán. Phúc tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân địa phương chạy qua thì bé gái kể lại vụ việc và tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé Hoa dưới sự giám hộ của gia đình và mời Phúc lên làm việc. Qua làm việc, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

