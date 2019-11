Bắt được nghi can cướp, hiếp bé gái 8 tuổi bán vé số ở Phú Quốc

Chiều 12-11, tin từ Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt được nghi can hiếp dâm cháu gái 8 tuổi ở khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Hiện, cơ quan công an huyện Phú Quốc đang lấy lời khai nghi can nói trên.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cháu N.T.M.T. (8 tuổi) theo cha mẹ từ đất liền ra đảo Phú Quốc làm ăn và hiện đang theo học tại một trường tiểu học tại Phú Quốc. Ngoài giờ đến lớp, T. còn bán vé số phụ giúp cha mẹ kiếm thêm thu nhập.

Nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Theo trình bày của cha mẹ cháu T., vào khoảng 20 giờ ngày 29-10, khi T. đang bán vé số dạo trên đường Mạc Cửu (thuộc khu phố 4, thị trấn Dương Đông) thì có một đối tượng đến nói rằng trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt với tổng giải thưởng đến 10 tỉ đồng. Đối tượng này nói thấy cháu bé khổ nên đã tìm cháu từ lúc chiều để cho tiền. Sau đó, đối tượng nói đã gặp mẹ cháu T. và bảo rằng chở đi gặp mẹ rồi cho tiền.

Sau đó, T. lên xe máy của đối tượng chở từ hướng đường Trần Hưng Đạo về xã Dương Tơ. Khi đến khu vực rừng cây gần sân bay quốc tế Phú Quốc thì đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng đã cướp hết số tiền (khoảng 1 triệu đồng) của bé rồi định bỏ đi. Vì đói, cháu T. đã xin lại 20.000 đồng để mua thức ăn, đối tượng đồng ý rồi đi mất.

Khi kẻ hiếp dâm đi khỏi, T. tìm đến nhà một người dân và nhờ chở về lại khu vực ngã ba sân bay cũ. Tuy nhiên, thấy cháu T. chảy nhiều máu, người dân này đã báo Công an xã Dương Tơ. Sau đó, Công an xã Dương Tơ chuyển bé lên Trung tâm Y tế và tìm người nhà bé để thông báo sự việc.

Ngay sau vụ việc xảy ra, bằng trích xuất camera, Công an huyện Phú Quốc đã ra thông báo tìm nghi can có độ tuổi 25-40, nói giọng miền Nam, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65-1,7 m, mặc quần jean dài màu tối, áo thun tay ngắn màu đen, áo khoác loại jean màu đen tối, đội nón kết màu đỏ có nền chữ màu trắng, mũ bảo hiểm màu đen, mang dép tổ ong màu xanh chuối, chạy xe hiệu Sirius màu đỏ đen...

Những hình ảnh này được cơ quan điều tra ghi nhận qua hệ thống camera an ninh tại các ngã ba và ngã tư ở Phú Quốc mà nghi can đã di chuyển qua.

