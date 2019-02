Tình tiết bất ngờ vụ 2 người phụ nữ bị giết vào mùng 5 Tết

Hai nạn nhân bị sát hại là bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc. Nghi phạm trong vụ án là Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng của bà Mễ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Hổ cho rằng vợ có quan hệ tình cảm đồng tính với bạn thân là Ngọc Dung nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt, bà Mễ nhiều lần đòi ly hôn nên Hổ tức giận.

Vụ án mạng gây rúng động vùng quê

Khoảng 2h rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), Hổ không thấy vợ ở nhà nên ra chòi nuôi vịt của gia đình tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây để tìm. Khi đến nơi, Hổ phát hiện Mễ và Dung đang ngủ cùng với nhau nên đã dùng dao thủ sẵn trong người ra tay giết hai nạn nhân.

Sau khi gây án, Hổ đã đến cầu Hàm Luông nhảy xuống sông để tự vẫn nhưng không chết. Hiện tại, sức khỏe của nghi phạm đã ổn định.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CAND

Trước đó như đã đưa tin, đêm 8/2 (mùng 4 Tết), sau khi ăn tiệc tại nhà người quen xong, bà Mễ và Dung rủ nhau về ngủ tại chuồng nuôi vịt của gia đình bà Mễ. Đến rạng sáng mùng 5 Tết, con của bà Mễ điện thoại cho mẹ nhưng không được nên chạy ra chuồng vịt xem thì hốt hoảng phát hiện bà Mễ và bà Dung bị giết chết.

Theo lời con của bà Mễ, trước đó họ nhận được điện thoại của cha là Trần Thành Hổ kêu ra cầu Hàm Luông lấy xe về. Nghi ngờ cha nhảy cầu tự tử nên anh này điện thoại báo cho mẹ (bà Mễ) biết nhưng bà không bắt máy. Sau đó, anh này chạy đến khu vực cầu Hàm Luông, phát hiện cha để lại xe máy và nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên, ông này bị trôi dạt vào bờ sông và được một người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân tập trung gần hiện trường để nghe ngóng thông tin về vụ án mạng kinh hoàng

Cơ quan điều tra vào cuộc xác định ông Trần Thành Hổ là nghi can chính nên tiến hành thẩm vấn. Bước đầu, nghi can này thừa nhận do mâu thuẫn gia đình, đã giết bà Mễ và bà Dung. Theo người dân địa phương, bà Mễ và bà Dung là hai người quen biết, cả hai đều ly thân chồng đã lâu.

Khoảng 1 năm nay, hai người phụ nữ này góp chung tiền để nuôi vịt. Trong thời gian nuôi vịt tại đây, bà Dung thường hay lui tới ngủ chung với bà Mễ để cùng giữ vịt.

