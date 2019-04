Tin "người tình" nước ngoài trên Facebook, nhiều phụ nữ ôm hận

Như Báo Người Lao Động đã thông tin , mới đây Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: EZECHIEDO (SN 1977; quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP HCM), Hồ Thị Anh Thư (SN 1985; ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964; ngụ tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993; ngụ TP HCM) về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Đối tượng EZECHIEDO

Các đối tượng trên được xác định đã liên kết với nhau lừa đảo nhiều phụ nữ ở Việt Nam rồi chuyển hơn 100 tỉ đồng ra nước ngoài.

Điều đáng nói, thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới, đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo thời gian qua nhưng nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy.

Trong các đối tượng trên, Thư đã từng là nạn nhân nhưng sau đó đã câu kết với các đối tượng nước ngoài để lừa đảo những phụ nữ khác.

Theo điều tra, thời gian qua, đối tượng EZECHIEDO và một số đối tượng người nước ngoài khác lên mạng lập các tài khoản Facebook rồi kết bạn, làm quen với các phụ nữ ở Việt Nam.

Sau một thời gian nói chuyện, tạo sự gần gũi, tin tưởng cho đối phương, các đối tượng này thường nói rằng có tình cảm với những phụ nữ này và muốn gửi quà, tiền sang Việt Nam.

Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều phụ nữ rơi vào cái bẫy mà các đối tượng đã giăng sẵn.

Bà L. (SN 1974; quê TP Hà Nội) kể: Tháng 10-2018, tài khoản Facebook tên Thomas Keller kết bạn, nói chuyện rồi hẹn hò yêu đương với bà. Anh ta tự giới thiệu mình là bác sĩ người Đức đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc và được cử sang làm việc tại Somalia.

Sau thời gian dài quen nhau, người này cho biết Somalia hiện đang xảy ra chiến tranh và không muốn bỏ mạng tại đây nên muốn sang Việt Nam xây dựng cuộc sống lâu dài với bà L. Nhưng để qua được Việt Nam phải có người ở Việt Nam đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, y tế...

Do đó, người này nhờ bà L. đóng tiền giúp vào tài khoản Hồ Thị Anh Thư - "nhân viên đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam". Sau đó, bà L. nhận được một Email gửi đến thông báo yêu cầu nộp tiền vào tài khoản của Thư.

Tin là thật, trong các ngày 25-10-2018 và 9-11-2018, bà L. đã nộp 148,3 triệu đồng vào tài khoản của Thư. Sau khi gửi tiền, tài khoản Facebook tên Thomas Keller biến mất. Biết mình dính quả lừa của "người tình", bà L. làm đơn kêu cứu Công an tỉnh Quảng Nam.

Một nạn nhân khác là chị P. (SN 1985; ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thông qua Facebook, chị P. quen với tài khoản mang tên Muller Fuy - "tổng tham mưu quân đội Hoa Kỳ", đang đóng quân tại Afghanistan.

Sau thời gian làm quen, Muller tỏ tình với chị P. và tâm sự rằng muốn gửi một số tiền về cho chị P., bởi anh ta có số tiền lớn nhưng không còn cha mẹ, vợ con. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh ta sẽ rời chiến trường đầy bom đạn và về Việt Nam thăm chị P.

Các đối tượng gửi hình ảnh cho chị P. khẳng định tiền, quà chuyển về bị ách tại sân bay nên chị P. đã nộp cả tỉ đồng với mong muốn được nhận quà để rồi ôm hận

Muller Fuy sau đó điện thoại cho chị P. thông báo đã gửi quà nhưng do quà kèm với số tiền lớn nên bị giữ lại tại Hà Nội.

Ngay sau đó, một người xưng là "nhân viên công ty phát chuyển nhanh tại Hà Nội" điện thoại cho chị P. yêu cầu nộp phạt 37 triệu đồng, nếu không quà sẽ chuyển trả qua lại bên Mỹ.

Nghe vậy, chị P. liền nộp tiền phạt vào tài khoản mang tên Vũ Văn L. theo yêu cầu. Sau đó, Muller tiếp tục bảo chị P. đóng hàng loạt "phí" với số tiền lên đến 900 triệu đồng.

Không có tiền, chị P. phải cầm cố nhà đất để "đóng phạt", "đóng phí" với mong muốn sớm nhận được quà của bạn trai.

Chờ mãi vẫn không thấy giấy mời nhận quà, chị P. liên lạc với Muller thì anh ta đã biến mất. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa...

Đã chuyển ra nước ngoài hơn 100 tỉ đồng Được biết, khi bị bắt, công an thu giữ tại chỗ ở của EZECHIEDO nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỉ đồng. Thông qua đó, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại có liên quan đến các vụ lừa đảo theo phương thức tương tự như các nạn nhân ở trên vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam theo địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0905.669.985 - gặp điều tra viên Lương Đức Lâm để cung cấp thông tin.

