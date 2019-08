Thủ đoạn tinh vi của 2 game thủ lừa trúng thưởng qua mạng xã hội

Ngày 2/8, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đức Thiên An (SN 1999) và Ngô Xuân Đạt (SN 2001), đều ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia cho biết: Thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Đức Thiên An đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội facebook với giá 10.000đ/1 tài khoản, sau đó đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên Messenger Việt Nam rồi soạn sẵn tin nhắn trúng thưởng và nhờ Đạt gửi đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè. Nếu có người liên lạc lại, An sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang Web hopquamxh và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng.

2 đối tượng Ngô Xuân Đạt và Nguyễn Đức Thiên An. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Với thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Đức Thiên An và Ngô Xuân Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Điển hình như anh H.X.A, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 63,2 triệu đồng.

Trong đơn tố cáo, anh A. cho biết: "Sau khi nhận được thông báo qua mạng và làm theo hướng dẫn của các đối tượng, anh được thông báo phải nộp 3,5 triệu đồng phí hồ sơ để được nhận phần thưởng của mạng xã hội Facebook gồm 1 xe máy SH trị giá 97 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt".

Tưởng thật, anh A. đã nộp tiền thì tiếp tục được yêu cầu phải nộp 29,7 triệu đồng tiền thuế VAT. Tuy nhiên sau khi nộp tiền vào tài khoản, anh tiếp tục được yêu cầu nộp thêm 30 triệu đồng nữa để lấy mã code 6 số, sau khi có mã này thì anh mới nhận được phần thưởng. Tưởng đã đến bước cuối để được nhận phần thưởng trị giá gần 300 triệu đồng, anh A đã nộp theo yêu cầu của chúng, nhưng phần thưởng không thấy đâu, mà các đối tượng này đã chặn mọi liên lạc đối với anh. Biết mình bị lừa nên anh A đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Cả 2 đối tượng trên đều là những đối tượng nghiện game. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được đều chia nhau chơi game.

Ngọc Hưng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật