Thủ đoạn của liên minh buôn nửa tấn ma túy hiếm trị giá 500 tỷ ở Sài Gòn

Sáng 12/5, Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức họp báo, thông tin triệt phá chuyên án 719ĐL, bắt giữ gần 500kg ma túy đá trị giá gần 500 tỷ đồng tại TP HCM.

Nửa tấn ma túy có trị giá cao

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Cục Hải quan TP HCM, phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương, triệt phá thành công đường dây ma túy do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Cụ thể, cơ quan chức năng bắt quả tang Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ quận Tân Phú, TP HCM), thu giữ một ô tô chứa nửa tấn ma túy có tên Ketamine, đang trên đường được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Số chất cấm này được cất giấu tại một kho hàng trên đường Liên ấp, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Được biết, ma túy Ketamine là loại ma túy tổng hợp khan hiếm trên thị trường, được đánh giá có chất lượng hàng đầu trong nhóm ma túy tổng hợp. Ketamine có tác dụng mạnh gấp nhiều lần so với các loại khác, giá đắt nhất thị trường.

Một đối tượng trong đường dây bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cầm đầu đường dây này là Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Các đàn em của ông trùm - có cả người Việt và Trung Quốc gồm: Jhu Minh Jyun (32 tuổi), Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Được biết, Jyun có nhiệm vụ tìm thuê kho để chứa ma túy, tham gia vận chuyển hàng cấm và trung chuyển về địa bàn TP HCM. Bạn gái của anh ta là Nguyễn Thị Thu Vân là người đi thuê kho kiêm phiên dịch. Còn Tô Gia Mỹ là người phiên dịch và giúp việc tại các kho cất giấu ma túy.

Thủ đoạn của băng nhóm buôn chất cấm

Theo nội dung ban đầu, ngày 14/3, theo chỉ đạo của Yang, Jyun nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Anh ta sử dụng 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc để làm phương tiện cất giấu ma túy ở quận Bình Tân.

Sau khi nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn bị phá, các đối tượng buôn ma túy nước ngoài quyết định chuyển địa bàn tập kết mới về kho ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh)

Nhận lệnh từ ông trùm, Jyun cho toàn bộ số ma túy vào các máy ép bao bì, vận chuyển về kho hàng trên, chờ thời cơ chuyển bán qua nước thứ 3. Khi băng tội phạm này chuẩn bị dịch chuyển đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Số ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trao đổi với báo chí tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn để triệt phá đường dây ma túy trên.

"Nhóm người này không biết nhau - gây nhiều khó khăn cho quá trình phá án. Cách thức hoạt động của chúng khá đặt biệt, chúng đưa ma túy lên xe giao hàng, giả như xe giao hàng cho siêu thị, để ở đó và một người khác đưa đi nơi khác", tướng Các nói.

Trước đó, trong tháng 3, cơ quan chức năng cũng triệt phá đường dây Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển 1,1 tấn ma túy từ Lào về Việt Nam rồi xuất ra các nước khác. Tại TP HCM, Bộ Công an cũng vây bắt 300 kg ma tuý đá tại quận Bình Tân.

Ngày 27/3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP.HCM) tuần tra, đã chặn hai chiếc xe ôtô phát hiện bên trong có gần 900 bánh heroin.

Đến giữa tháng 4, ngay tại trung tâm Sài Gòn, cảnh sát phát hiện ôtô có hơn 1,1 tấn ma tuý đá. Hai đường dây này đều do người Đài Loan cầm đầu.

Cơ quan chức năng xác định đa số ma túy khủng này đều do các tội phạm nước ngoài điều hành, có sự liên kết với nhau. Nguồn ma túy đến từ Tam Giác Vàng ở (Thái Lan, Myanmar) trung chuyển về Việt Nam trước khi xuất khẩu qua nước thứ 3 tiêu thụ.

Đa số những kẻ cầm đầu đều là người nước ngoài đến từ Trung Quốc cùng các đàn em, trong đó có sự tham gia của người Việt. Mỗi chuyến hàng chúng đều thuê kho bãi, thám thính tình hình và thuê công nhân, bảo vệ người Việt để qua mắt công an.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Theo Bảo Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật